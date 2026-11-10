快訊

沒人囤貨了…輝達顯卡崩跌22% 深圳華強北RTX5080被拋售

聽新聞
0:00 / 0:00

遭批倉促上路 長照資料系統身分驗證新制延至12月實施

中央社／ 台北10日電

有業者在社群指獲知照管系統11日起改以自然人憑證或健保卡登入，抱怨今天公布明天上路，長照單位炸鍋；衛福部今天晚間緊急說明強化身分驗證機制今年12月起實施，以利銜接。

無障礙特約廠商今天在Threads發文指出，一早獲知照管系統預計自11月11日起改採自然人憑證或健保卡登入，因通知時間緊迫，適逢地方單位趕辦核銷，引發第一線人員對證件保管、業務交接及執行配套的疑慮，盼預留充分準備時間，籲各界相互體諒，共同面對制度調整。

衛福部長照司今天晚間透過新聞稿回應，登入機制調整並非近期通知，自113年起已多次函請地方政府宣導相關措施。不過，考量地方政府及長照服務提供單位於實務執行上，仍需時間進行人員教育訓練、設備及作業流程調整，為兼顧資安防護與第一線服務需求，將自12月1日實施。

長照司說明，長照相關資訊系統涉及大量長照服務使用者個人資料及相關業務資訊，考量近年資安事件頻傳，有必要強化系統身分驗證機制，因此調整為透過自然人憑證或健保卡等實體卡證驗證方式登入，確保個案資料及系統資訊安全。

長照司指出，兼顧資訊安全及第一線實務作業需求，將評估導入雙因子驗證或行動自然人憑證等多元驗證機制，確保資訊安全前提下，提供更具彈性的登入方式，以兼顧長照服務現場即時查閱及業務執行需求。

長照 衛福部 Threads

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

扛不住了！foodpanda宣布調漲平台費 分兩階段實施每單平均多4-6元

郵局 ATM 存款單筆上限12日起調高至10萬元 12月再開放這項業務

撐不住外送專法成本 Foodpanda漲用戶平台費 最快15日生效

侯勝宗／計程車改革 始於司機職人化

相關新聞

67歲男「1天吃1顆蛋改成3顆蛋」 5個月後壞膽固醇狂降

不少民眾擔心膽固醇過高，平時吃雞蛋總是小心翼翼，甚至刻意避開蛋黃。不過，家醫科醫師李思賢分享一個診間案例，一名67歲男子原本被醫師叮嚀一天最多只能吃1顆蛋，而且最好不要吃蛋黃，但在聽從李思賢建議，改為每天至少吃3顆蛋，5個月後回診抽血，壞膽固醇不但沒有升高，反而從140 mg/dL大幅降至60 mg/dL，降幅高達57%，讓人相當意外。

跟進航空業員工名牌去識別化？ 中華郵政回應了

為保護第一線空服員與地勤人員的隱私及人身安全，4家國籍航空今年陸續宣布取消工作名牌全名揭露，改採去識別化方式呈現，此舉連帶影響其他運輸業，台灣高鐵也宣布將跟進；中華郵政部分，則還在研議中。

搭機注意！12月1日起「全程禁用加熱菸」違者最高10年有期徒刑

機上不得使用紙菸及電子煙規定已行之多年，對於新興菸品加熱菸卻無明確規範，交通部民航局今表示，考量使用電子、加熱菸等會對飛航安全造成危害，自今年12月1日起，新增加熱菸於航空器上全程禁止使用的規定，違者最高處10年以下有期徒刑。

全台有感降溫！入秋最強冷空氣報到...宜蘭低溫12度 明起回暖

入秋最強冷空氣報到，全台有感降溫，本島最低溫出現在宜蘭南澳，清晨僅12.6度。好在明天起將逐步回溫，但北部地區回溫狀況並不明顯。而下周二又有一波東北季風增強南下報到。

台灣人口連34個月負成長 今年前10月新生兒比去年同期少1.3萬人

內政部今公布最新戶口統計，截至10月底，全台人口為2320萬4000人，較上月減少9251人，人口已連續34個月負成長；10月出生8035人，雖較上月增加331人，但較去年同月減少1423人、年減15.05%。今年前10月新生兒共7萬7481人，較去年同期9萬839人減少1萬3358人。

急診護理／亞東急診副護理長黃麗婷堅守急診29年 「護理不只看見病痛」

新冠疫情最嚴峻時，一名高中男生因接觸確診同學，被送往亞東醫院隔離。亞東醫院急診副護理長黃麗婷帶他進入負壓隔離室時，看見男孩無奈嘆氣，抽血時甚至眼眶泛淚，她安慰著「不要緊張，我們會一直陪在你身邊。」男孩出院時安心笑著。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。