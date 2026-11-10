遭批倉促上路 長照資料系統身分驗證新制延至12月實施

有業者在社群指獲知照管系統11日起改以自然人憑證或健保卡登入，抱怨今天公布明天上路，長照單位炸鍋；衛福部今天晚間緊急說明強化身分驗證機制今年12月起實施，以利銜接。

無障礙特約廠商今天在Threads發文指出，一早獲知照管系統預計自11月11日起改採自然人憑證或健保卡登入，因通知時間緊迫，適逢地方單位趕辦核銷，引發第一線人員對證件保管、業務交接及執行配套的疑慮，盼預留充分準備時間，籲各界相互體諒，共同面對制度調整。

衛福部長照司今天晚間透過新聞稿回應，登入機制調整並非近期通知，自113年起已多次函請地方政府宣導相關措施。不過，考量地方政府及長照服務提供單位於實務執行上，仍需時間進行人員教育訓練、設備及作業流程調整，為兼顧資安防護與第一線服務需求，將自12月1日實施。

長照司說明，長照相關資訊系統涉及大量長照服務使用者個人資料及相關業務資訊，考量近年資安事件頻傳，有必要強化系統身分驗證機制，因此調整為透過自然人憑證或健保卡等實體卡證驗證方式登入，確保個案資料及系統資訊安全。

長照司指出，兼顧資訊安全及第一線實務作業需求，將評估導入雙因子驗證或行動自然人憑證等多元驗證機制，確保資訊安全前提下，提供更具彈性的登入方式，以兼顧長照服務現場即時查閱及業務執行需求。