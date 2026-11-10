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朱宗慶打擊樂團40週年壓軸 展開2週5城美國巡演

中央社／ 台北10日電

今年是朱宗慶打擊樂團成團40週年，樂團從年頭拚到年尾，此刻全團已經出發美國，展開為期2週、走訪5座城市巡演，並再度受邀在與國際打擊樂藝術協會年會（PASIC）演出。

今年國際打擊樂藝術協會年會特別將「朱宗慶打擊樂團成立40週年」列為主題之一，彰顯樂團對國際打擊樂界的貢獻；其次，距離上次於2022年受邀演出僅相隔4年，打破PASIC「5年內不重複邀請同一團體」的慣例，也展現主辦單位對樂團的重視。

為了這場演出，朱團特別安排全新曲目，在來自世界各地專業擊樂家面前展現朱團演奏實力。曲目包括駐團作曲家洪千惠為樂團展現六棒木琴技巧所寫的「六棒傳奇之琴鍵奇緣」、駐團作曲家帕沙達斯（John Psathas）為40週年的創作「愛的流轉」等。

藝術總監朱宗慶表示，朱團第一次的海外巡演，就是1990年赴美演出，當時的邀請單位正是世界打擊樂藝術協會年會（PASIC）。以美國為起點，朱宗慶打擊樂團40年來巡演足跡遍及全球37個國家與地區，將來自台灣的高度專業與無比熱情帶給世界各地的觀眾，美國舞台對朱宗慶打擊樂團而言，意義深遠。

團長盧煥韋表示，朱宗慶打擊樂團如今的海外巡演，已經脫離單純「踩點」的性質，「我們會以對擊樂界的影響力，或是對觀眾的擴散程度來考量，希望能達到巡演的最大功效。」

根據朱宗慶打擊樂團發布的新聞資料，樂團美巡首站將在舊金山演出專場，之後前往印第安納波利斯，受邀參與國際打擊樂藝術協會年會（PASIC）；接著轉往維吉尼亞州的喬治梅森大學與維吉尼亞理工大學2個專業場館舉辦音樂會，最後於知名的紐約林肯中心大衛．魯賓斯坦中庭演出。

朱宗慶 樂團 美國

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