67歲男「1天吃1顆蛋改成3顆蛋」 5個月後壞膽固醇狂降

不少民眾擔心膽固醇過高，平時吃雞蛋總是小心翼翼，甚至刻意避開蛋黃。不過，家醫科醫師李思賢分享一個診間案例，一名67歲男子原本被醫師叮嚀一天最多只能吃1顆蛋，而且最好不要吃蛋黃，但在聽從李思賢建議，改為每天至少吃3顆蛋，5個月後回診抽血，壞膽固醇不但沒有升高，反而從140 mg/dL大幅降至60 mg/dL，降幅高達57%，讓人相當意外。

李思賢在臉書粉專「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文指出，這名男子5個月前初診時，低密度膽固醇（LDL），也就是俗稱的壞膽固醇，數值為140 mg/dL，一般建議在130 mg/dL以下。男子透露，之前就醫時，醫師提醒他一天最多吃1顆雞蛋，最好不要吃蛋黃，因此平時飲食相當克制。

對此，李思賢告訴對方，如果喜歡吃蛋，不妨先增加攝取量，再透過抽血觀察膽固醇變化，決定後續如何調整。男子雖然半信半疑，仍決定嘗試，每天至少吃下3顆雞蛋。沒想到5個月後回診，最新抽血報告出現驚人變化。

李思賢表示，男子去年（2025）11月的總膽固醇為218 mg/dL、高密度膽固醇（HDL）64 mg/dL、低密度膽固醇（LDL）140 mg/dL；到了今年4月，總膽固醇降至126 mg/dL、高密度膽固醇為54 mg/dL，低密度膽固醇更從140 mg/dL一路降到60 mg/dL，短短5個月下降57%。

為何吃進更多雞蛋，壞膽固醇反而降低？李思賢解釋，人體對膽固醇具有一套自動調節機制，當從食物攝取的膽固醇增加時，肝臟自行合成的膽固醇可能隨之減少，藉此維持體內平衡，2024年時甚至還有新的研究找到負責傳遞這個訊號的腸道荷爾蒙。

不過李思賢也提醒，每個人身體狀況及對飲食的反應都不同，雞蛋攝取量沒有適用所有人的標準答案。民眾若有血脂異常問題，應定期抽血追蹤，並與醫師討論飲食調整方式，才能了解自身對雞蛋的反應，避免盲目跟著他人的飲食習慣改變。