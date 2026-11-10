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COP31實體高峰論壇 以都市林打造台灣氣候調適防線

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

COP31於土耳其進入第二天，氣候調適（Adaptation）與自然解方（NbS）為本次大會氣候治理焦點。環境部10日舉辦「COP31 氣候脈動．台灣同行：國際交流與永續氣候系列活動」實體高峰論壇，以「國土綠蔭氣候調適與都市林韌性」為題，邀集國內外專家從都市林規劃、自然碳匯及木質資源循環等面向深入交流。環境部強調，面對極端高溫挑戰，都市綠蔭已非單純景觀美化，而必須全面提升為攸關城市安全、民眾健康及氣候調適的「國家級韌性基礎建設」，成為台灣因應氣候風險的重要基石。

環境部說明，本日論壇由環境部氣候變遷署張根穆副署長開場致詞，張副署長提到國家刻正推動第四期國家氣候變遷調適行動方案，並在行政院 「國家都市林推動委員會」 統籌指導下，推動國家級「都市林計畫」，強化城市降溫與氣候調適關鍵策略。

緊接著，透過「COP31 戰情中心－現場快報」連線土耳其安塔利亞，由中華經濟研究院研究員兼主任劉哲良帶來前線觀察，解析大會談判脈動與氣候調適趨勢。劉博士指出，國際氣候行動須結合跨國合作、碳市場與資金機制共同推進；台灣則可透過能源轉型、碳定價及自然為本的調適方案，加速減碳並提升韌性。

本次論壇匯聚國內外都市林專家、學者及產官學研代表，依循國際趨勢、專業指引到在地實踐的議程主軸展開。首先由國際權威專家 Cecil Konijnendijk 總監發表旗艦演講，介紹「3-30-300 法則」，說明開窗見 3 棵樹、社區 30%樹冠率及步行 300 公尺達綠地之具體降溫指標；國立中興大學循環經濟研究學院王升陽教授則以「從COP31 看都市林的未來」為題，深度剖析都市林自然碳匯效益，以及樹木修剪殘體分級循環再利用的永續潛力。

論壇下半場由環境部氣候變遷署副署長張根穆主持高峰對談，邀集 Cecil Konijnendijk 總監、王升陽教授、WeForest 執行長 Marie-Noëlle Keijzer、前新加坡國家公園局園林署高級署長蔡福祥、成大教授吳治達、特聘教授林子平及綠色冀泉社會企業創辦人陳宇華等專家，分別從自然解方、空間資訊應用、都市高溫改善及公眾參與等面向展開跨界交流，深入探討國際經驗如何與台灣實務接軌，為國土綠蔭氣候調適計畫收斂出具體政策建議。

環境部指出，國土綠蔭政策已由傳統植樹數量導向，轉向重視樹冠覆蓋率、步行遮蔭率、樹木存活率及高溫熱區改善等實際效益。未來將持續落實都市林六大治理重點：推動專法專責、導入數位雙生科技追蹤、落實生態補償、建立專業認證養護制度、推動修剪殘體綠色循環利用，以及建置全民透明參與平台，讓點狀綠地串聯為具備氣候調適效益的韌性綠網。

環境部 COP31 系列活動將持續至11月20日，後續主題涵蓋循環經濟、國際碳定價、永續金融、AI 氣候科技、碳移除與生物炭、公正轉型、青年參與及巴黎協定第6條等議題，透過實體高峰論壇及線上主題論壇，強化台灣與國際氣候社群交流，串聯政府、產業、學研及民間力量，將國際氣候趨勢轉化為台灣具體行動。

環境部 氣候變遷 土耳其

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