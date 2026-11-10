農糧署推動首件果樹碳匯案 媒合南亞科與竹縣柑橘園草生栽培

農業部農糧署推動淨零排放，首件果樹碳匯案例，媒合南亞科技公司與新竹縣峨眉鄉的鼎鐸農園合作，作為草生栽培示範場域。

農糧署今天舉行記者會，介紹農糧署輔導鼎鐸農園在10公頃柑橘園，導入淨零技術並作為草生栽培示範場域，再媒合企業透過ESG方式支持農業生產，共同推動果園自然碳匯發展模式，實踐農業淨零與企業永續目標。

農糧署主任秘書陳立儀說，草生栽培是國際推動永續農業及自然碳匯的重要耕作方式之一，種植適合的草本植物或保留原生草種，能讓昆蟲在其中活動，使果園生態具豐富多樣性，遭遇各種環境逆境或病蟲害時，也有助提高果樹韌性，割草後還可轉化為有機肥料，有助提升土壤碳匯能力。

陳立儀說，草生栽培還能進行水土保持，有效防範台灣與全世界常面臨的土石流問題。

陳立儀指出，草生栽培會增加農民的工作量，相較於使用除草劑較為繁複，所以需要企業的支援。以往水果產銷失衡時，由企業協助購買水果，這次是第一次由企業攜手農民，增加果園碳匯投資，透過這樣的合作，農民可增加穩定的收入，企業也落實ESG。

農糧署說，草生栽培是國際推動永續農業及自然碳匯的重要耕作方式之一，種植適合的草本植物或保留原生草種，不僅能減少土壤裸露及雨水沖蝕、增加土壤有機質，也有助於提升土壤碳匯能力，而經長期推動草生栽培的土壤，其累積的碳匯量依循環境部的驗證作業，可進一步轉換成企業所需的碳權。