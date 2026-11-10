深化高齡交通安全教育 兩年度327人取得路老師資格

路老師深入社區、監理所（站）推廣高齡者交通安全教育，交通部今天舉辦114及115年度路老師頒獎授證典禮暨成果展，並頒發合格證書，兩年度共327人取得合格路老師資格。

交通部次長陳彥伯今天出席115年度路老師頒獎授證典禮暨成果展致詞時表示，路老師迄今已連續15年持續走入監理所（站）、樂齡學習中心、社區據點及其他高齡者活動場域，以貼近日常生活的方式，協助高齡者認識步行、騎乘、駕駛與搭乘運具時可能面臨的風險。

陳彥伯指出，面對高齡人口增加與多變化的用路環境，交通安全資訊除了正確即時，更要讓民眾聽得懂、記得住，並能運用在生活中。

交通部表示，114至115年度共辦理初訓、回訓、進階回訓及資深資格訓練合計25場，累計1077人次參訓，兩年度共有327人取得合格路老師資格，今年路老師制度也在既有志工服務基礎上，逐步建立更完整的培訓與管理機制，同時運用培訓網串接培訓紀錄、教案下載、在地派課、宣講歷程及成果審核，使服務過程可追蹤、可檢視，也便於持續改善。

交通部指出，這次典禮分別頒發年度貢獻獎及偏鄉服務獎，共表揚37位路老師，還特別頒發「終身成就獎」，表揚已故資深「路老師」林滿的傑出貢獻。

林滿自民國101年度起擔任路老師14年，至今累計宣講高達1034場次、宣講總時數達1636小時，多年來用專業與耐心為大眾播下安全的種子。