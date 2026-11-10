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北回歸線車站重新設站 116年下半年啟用

中央社／ 台北10日電

裁撤逾20年北回歸線車站，鐵道局今天說，配合嘉義市區鐵路高架化計畫將重新設站，以「光之森」為設計意象，估明年下半年啟用，除節省居民尖峰通勤時間，還將串聯周邊觀光資源。

北回歸線車站歷史可追溯至日治時期，主要服務地方產業貨物運輸，年運量最高達17.8萬公噸，也曾於民國38年至50年辦理客運業務，後隨產業結構及運輸需求改變，於91年裁撤。

交通部鐵道局中工分局副分局長林健智今天在記者會時表示，考量嘉義市南側及嘉義縣水上地區交通需求，配合「嘉義市區鐵路高架化計畫」重新設站，將視檢查、履勘結果，預計北回歸線車站116年下半年通車啟用。

林健智指出，考量嘉義具有阿里山森林、神木等自然景觀特色，嘉義市區鐵路高架化計畫中的車站均結合森林意象，其中嘉北站為「園之森」、嘉義站為「城之森」、北回歸線站為「光之森」。

北回歸線車站以「光之森」為設計主題，結合北回歸線日光意象與阿里山山稜、雲海及森林等嘉義自然景觀特色，透過玻璃站體引入自然採光，營造明亮舒適的旅運空間；夜間則以建築照明呈現「光盒」景觀，兼顧節能與周邊環境融合。

林健智指出，北回歸線車站工程經費新台幣約6億元，預估119年每日運量約1000人，規劃2座島式月台、4條股道，月台長度約260公尺，可供自強號及EMU3000型列車停靠，並設有雨遮等設施，目前工程進度約80%。

在交通效益方面，鐵道局表示，北回歸線車站距離嘉義車站約4公里，距水上車站約2.6公里，未來北回歸線附近、下寮村及鄰近地區居民將可就近搭車，減少往返嘉義站或水上站的接駁時間，預估通勤尖峰時段至少可節省20分鐘。

鐵道局指出，車站採跨站式站房設計，連結鐵道兩側空間，串聯嘉義縣科學教育中心所屬北回歸線標誌公園（太陽館）、太空教育館，以及北回自行車道、嘉油鐵馬道等遊憩資源，未來配合周邊人行動線、公共空間與接駁設施整合，民眾可搭乘鐵路，結合步行或自行車走訪周邊景點，體驗天文與太空科學教育。

鐵道局表示，嘉義機務段位於嘉義站附近，主要負責區間車檢修工作，配合高架化後，檢修工作將移到水上車輛基地，而北回歸線站除了旅運功能外，未來還將作為水上車輛基地列車進出的控制站，至於未來是否有較密集北上或南下列車從此站始發，還需視台鐵屆時營運規劃。

鐵道局指出，嘉義市區鐵路高架化整體計畫朝118年底通車為目標持續推動，將持續督促中部工程分局依各項工程進度及系統安全要求推動車站建設，並與台鐵公司及地方政府協調周邊交通與旅運服務，完善新站啟用後的接駁動線。

鐵路高架化 嘉義 鐵道

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