搭機注意！12月1日起「全程禁用加熱菸」違者最高10年有期徒刑

機上不得使用紙菸及電子煙規定已行之多年，對於新興菸品加熱菸卻無明確規範，交通部民航局今表示，考量使用電子、加熱菸等會對飛航安全造成危害，自今年12月1日起，新增加熱菸於航空器上全程禁止使用的規定，違者最高處10年以下有期徒刑。

飛機上禁止使用紙菸及電子煙的規範行之多年，但針對新興菸品加熱菸的明確規範，則是在2023年3月22日新版「菸害防制法」正式修正施行時，才將其納入法律規範。

民航局飛航標準組長王富民說，過去發現有旅客在機上使用加熱菸，但因無相關法令規範，因此只能勸導。

為確保航空器飛航及緊急逃生安全，並鑒於2023年3月22日施行的安害防制法，已將電子煙及加熱菸等屬於個人電子用品的菸品或類菸品納入管理，因此宣布，自今年12月1日起，新增加熱菸於航空器上全程禁止使用的規定，電子煙則維持全程禁止使用的規定。

王富民指出，違規者依民航法第102條規定，處5年以下有期徒刑、拘役或新台幣15萬元以下罰金；因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上、10年以下有期徒刑。

紙菸部分，王富民表示，根據民航法第119條之2，於機上廁所之外的地方使用紙菸處1至5萬；機上廁所內使用則罰3至15萬元。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康