小眾肺癌增長快、公費篩檢有空窗 醫曝健保要求用藥前先付6萬篩基因

政府推出公費電腦斷層篩檢，揪出許多罹癌病人，而確診肺癌病人中，多數為肺腺癌患者，僅少數為肺鱗狀細胞癌、小細胞肺癌病人，屬「小眾肺癌」，患者確診時多已是第四期，土城醫院血液腫瘤科主任吳教恩指出，這類病人約5成存活時間不到1個月，目前雖有免疫治療合併化療治療方式，可降低逾3成死亡風險，病人卻需自費2至6萬接受基因檢測，才能獲得健保給付，盼放寬此一限制。

癌症希望基金會今天舉辦「降低肺癌死亡率 小眾肺癌照護不遺漏」記者會。基金會點出，據國健署統計，小細胞肺癌第一期、第四期五年存活率分別為49.3％及3.2％，肺麟癌則為63.4%與6.4%，且這二種肺癌因其疾病特性，增長快速、容易轉移，不少病人雖接受公費肺癌電腦斷層篩檢，但腫瘤卻在2次篩檢之間快速增長。

吳教恩提到，小眾肺癌中的肺鱗狀細胞癌，早期症狀不明顯，患者直至持續咳嗽、喘等症狀出現才就醫，確診時多已是末期，接受化療後多數存活時間不到11個月，健保持續擴增免疫治療給付，但必須病人自費2至6萬基因檢測，耗時一個月確認沒有健保署設限的基因突變後才能使用，恐延誤治療，且肺麟癌病人多數無突變基因，建議取消此一規定。

癌症希望基金會副執行長許怡敏父親長期抽菸，家人對他咳嗽早習以為常，父親定期在胸腔科追蹤症狀，領止咳化痰藥物，某次醫師發現他X光影像中，長出7.3公分腫瘤，確診為鱗狀細胞肺癌。她指出，小細胞肺癌、肺鱗狀細胞癌等「小眾肺癌」，存活率只有常見的肺腺癌一半，且健保給付藥物有限，讓病友必須承受高額自費負擔，盼政策不要遺漏這群弱勢患者。

台中榮總醫院肺癌整合照護暨研究中心主任曾政森指出，小細胞肺癌初期症狀不明顯，高達4分之3病人確診時已屬於「擴散期」，癌細胞轉移至身體不同部位，能接受手術治療者不及5%，存活中位數僅6.3個月；小細胞肺癌藥物治療，以化學治療為主，近年第一線治療雖納入免疫治療，但病人仍面臨復發惡化，需要更多治療選擇。