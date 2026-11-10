快訊

清大校長高為元海外覓職爭議落幕？ 清大校務會議表決通過擱置調查案

捲黃仁勳婚外情風波…黃樂是否為中國公民？陸外交部這樣說

獨／蔣萬安、韓國瑜將合體 到國會與所有藍委展現團結

聽新聞
0:00 / 0:00

小眾肺癌增長快、公費篩檢有空窗 醫曝健保要求用藥前先付6萬篩基因

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
癌症希望基金會今天舉辦「降低肺癌死亡率 小眾肺癌照護不遺漏」記者會。記者林琮恩／攝影
癌症希望基金會今天舉辦「降低肺癌死亡率 小眾肺癌照護不遺漏」記者會。記者林琮恩／攝影

政府推出公費電腦斷層篩檢，揪出許多罹癌病人，而確診肺癌病人中，多數為肺腺癌患者，僅少數為肺鱗狀細胞癌、小細胞肺癌病人，屬「小眾肺癌」，患者確診時多已是第四期，土城醫院血液腫瘤科主任吳教恩指出，這類病人約5成存活時間不到1個月，目前雖有免疫治療合併化療治療方式，可降低逾3成死亡風險，病人卻需自費2至6萬接受基因檢測，才能獲得健保給付，盼放寬此一限制。

癌症希望基金會今天舉辦「降低肺癌死亡率 小眾肺癌照護不遺漏」記者會。基金會點出，據國健署統計，小細胞肺癌第一期、第四期五年存活率分別為49.3％及3.2％，肺麟癌則為63.4%與6.4%，且這二種肺癌因其疾病特性，增長快速、容易轉移，不少病人雖接受公費肺癌電腦斷層篩檢，但腫瘤卻在2次篩檢之間快速增長。

吳教恩提到，小眾肺癌中的肺鱗狀細胞癌，早期症狀不明顯，患者直至持續咳嗽、喘等症狀出現才就醫，確診時多已是末期，接受化療後多數存活時間不到11個月，健保持續擴增免疫治療給付，但必須病人自費2至6萬基因檢測，耗時一個月確認沒有健保署設限的基因突變後才能使用，恐延誤治療，且肺麟癌病人多數無突變基因，建議取消此一規定。

癌症希望基金會副執行長許怡敏父親長期抽菸，家人對他咳嗽早習以為常，父親定期在胸腔科追蹤症狀，領止咳化痰藥物，某次醫師發現他X光影像中，長出7.3公分腫瘤，確診為鱗狀細胞肺癌。她指出，小細胞肺癌、肺鱗狀細胞癌等「小眾肺癌」，存活率只有常見的肺腺癌一半，且健保給付藥物有限，讓病友必須承受高額自費負擔，盼政策不要遺漏這群弱勢患者。

台中榮總醫院肺癌整合照護暨研究中心主任曾政森指出，小細胞肺癌初期症狀不明顯，高達4分之3病人確診時已屬於「擴散期」，癌細胞轉移至身體不同部位，能接受手術治療者不及5%，存活中位數僅6.3個月；小細胞肺癌藥物治療，以化學治療為主，近年第一線治療雖納入免疫治療，但病人仍面臨復發惡化，需要更多治療選擇。

癌症希望基金會副執行長許怡敏父親長期抽菸，家人對他咳嗽早習以為常，父親定期在胸腔科追蹤症狀，領止咳化痰藥物，某次醫師發現他X光影像中，長出7.3公分腫瘤，確診為鱗狀細胞肺癌。記者林琮恩／攝影
癌症希望基金會副執行長許怡敏父親長期抽菸，家人對他咳嗽早習以為常，父親定期在胸腔科追蹤症狀，領止咳化痰藥物，某次醫師發現他X光影像中，長出7.3公分腫瘤，確診為鱗狀細胞肺癌。記者林琮恩／攝影

健保 篩檢 肺癌 基因 公費

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

乳癌治療後體重吹氣球？運動腫瘤學當紅 專家指加入正念有助長期維持

人體蛋白變身mRNA「送貨車」　清大開發癌症免疫治療新載體

已有治療卻未納公費篩檢 民團籲增10項罕病 國健署：將評估成本效益

不倒騎士完成1100公里環台 病友高呼：只要活著就有希望

相關新聞

台灣人口連34個月負成長 今年前10月新生兒比去年同期少1.3萬人

內政部今公布最新戶口統計，截至10月底，全台人口為2320萬4000人，較上月減少9251人，人口已連續34個月負成長；10月出生8035人，雖較上月增加331人，但較去年同月減少1423人、年減15.05%。今年前10月新生兒共7萬7481人，較去年同期9萬839人減少1萬3358人。

跟上航空業！高鐵宣布一線同仁名牌不再「連名帶姓」 採去識別化呈現

台灣高鐵宣布跟進航空業，第一線同仁名牌將取消全名，改以中／英文姓氏及職稱呈現；涵蓋車務、站務等人員，惟上路時程尚未確定。

全台有感降溫！入秋最強冷空氣報到...宜蘭低溫12度 明起回暖

入秋最強冷空氣報到，全台有感降溫，本島最低溫出現在宜蘭南澳，清晨僅12.6度。好在明天起將逐步回溫，但北部地區回溫狀況並不明顯。而下周二又有一波東北季風增強南下報到。

搭機注意！12月1日起「全程禁用加熱菸」違者最高10年有期徒刑

機上不得使用紙菸及電子煙規定已行之多年，對於新興菸品加熱菸卻無明確規範，交通部民航局今表示，考量使用電子、加熱菸等會對飛航安全造成危害，自今年12月1日起，新增加熱菸於航空器上全程禁止使用的規定，違者最高處10年以下有期徒刑。

東京一日遊被放鳥！台灣旅客白等 Klook急道歉：全額退費再賠5,600元

一名台灣女網友近日分享，透過旅遊體驗平台Klook預訂東京出發的日光東照宮一日遊，依照商品頁面及行前通知指定時間抵達集合地點，沒想到導遊已先行離開，同行3人因此錯過整趟行程。事後向平台申訴，最初僅獲得原訂單金額50%的酷幣補償，引發不滿。Klook今（10日）出面致歉，宣布全額退款，並額外提供原訂單金額100%的酷幣，約等值新台幣5,600元作為補償。

跟進航空業員工名牌去識別化？ 中華郵政回應了

為保護第一線空服員與地勤人員的隱私及人身安全，4家國籍航空今年陸續宣布取消工作名牌全名揭露，改採去識別化方式呈現，此舉連帶影響其他運輸業，台灣高鐵也宣布將跟進；中華郵政部分，則還在研議中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。