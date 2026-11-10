已有治療卻未納公費篩檢...民團籲增10項罕病 國健署：將評估成本效益

台灣2019年公費新生兒篩檢項目為21項，至今年僅再增加一項，民團盤點目前已有治療但仍未公篩的項目仍有10項，期待增加。國健署長沈靜芬表示，目前正透過健康科技評估（HTA）檢視成本效益及疾病發生率，未來不排除逐步擴增，仍須以科學實證及相關數據作為政策依據。

罕病基金會盤點目前已有治療但仍未公篩的項目仍有10項，包括龐貝氏症、法布瑞氏症、高雪氏症、黏多症第一、二型、生物素酶缺乏症、腎上腺腦白質失養症、嚴重複合型免疫缺乏症、裘馨氏肌肉失養症、AADC缺乏症、尼曼匹克症A型及B型等，在少子化的時代，一年只要1.4億元，非常值得投資。

沈靜芬今受訪表示，在全世界上22項公費篩檢，及補助項目已經涵蓋相當多範圍，因此不能說我國新生兒篩檢項目少。

沈靜芬說，不過22項當然無法涵蓋到全部，卻實還有一些未涵蓋，目前大概有十幾項罕見疾病，那是在台灣的篩檢中心有在做自費的服務，但還沒納入公費補助的部分。

沈靜芬表示，目前正進行健康科技評估（HTA），必須要評估是不是符合成本效益，並從流行病學觀察，台灣大概每年會有多少個案。不排除接下來逐步納入更多罕見疾病篩檢，不過仍要透過科學實證及相關數據來考量是否納入正式政策。