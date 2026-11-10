全台有感降溫！入秋最強冷空氣報到...宜蘭低溫12度 明起回暖

入秋最強冷空氣報到，全台有感降溫，本島最低溫出現在宜蘭南澳，清晨僅12.6度。好在明天起將逐步回溫，但北部地區回溫狀況並不明顯。而下周二又有一波東北季風增強南下報到。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天白天起溫度逐漸回升，但桃園以北與宜蘭地區回溫不明顯，整日仍偏涼，白天高溫約23至24度，其他地區高溫則可達26度至28度。不過清晨時各地感受仍偏涼，中部以北及東半部低溫僅17至19度、南部20至22度，屬於早晚涼、白天舒適溫暖的天氣。

黃恩鴻指出，明天桃園以北、東半部有零星雨勢，其他地區則多雲到晴。周四、周五迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有局部短暫雨，尤其周五雨勢會稍多一些。

黃恩鴻說，周末天氣再度轉為不穩定、水氣增多，桃園以北、東半部及恆春半島轉為局部短暫陣雨，且雨勢較為明顯。西半部其他地區則為多雲、山區午後可能出現局部短暫陣雨。

黃恩鴻表示，下周一轉吹東南風，東南部與恆春半島有零星短暫陣雨、午後山區局部短暫陣雨，整體感受悶暖、濕熱。但周二起，新一波鋒面通過，帶來水氣，緊接著又一波東北季風增強南下，周三後降溫會更加明顯。

黃恩鴻提醒，這波東北季風平地低溫大約落在15至17度，最低溫出現在宜蘭一帶，約12度左右，整體維持在10度上下。下一冷空氣的強度與降溫幅度，仍需持續觀察後續的預報變化。

明後兩天基隆北海岸與東半部沿海需留意長浪；週五至週日則需注意花東及恆春半島一帶的長浪。

入秋最強冷空氣即將過去。圖／氣象署提供