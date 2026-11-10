快訊

清大校長高為元海外覓職爭議落幕？ 清大校務會議表決通過擱置調查案

捲黃仁勳婚外情風波…黃樂是否為中國公民？陸外交部這樣說

獨／蔣萬安、韓國瑜將合體 到國會與所有藍委展現團結

聽新聞
0:00 / 0:00

全台有感降溫！入秋最強冷空氣報到...宜蘭低溫12度 明起回暖

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
入秋最強冷空氣報到，全台有感降溫，本島最低溫出現在宜蘭南澳，清晨僅12.6度。圖／AI生成
入秋最強冷空氣報到，全台有感降溫，本島最低溫出現在宜蘭南澳，清晨僅12.6度。圖／AI生成

入秋最強冷空氣報到，全台有感降溫，本島最低溫出現在宜蘭南澳，清晨僅12.6度。好在明天起將逐步回溫，但北部地區回溫狀況並不明顯。而下周二又有一波東北季風增強南下報到。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天白天起溫度逐漸回升，但桃園以北與宜蘭地區回溫不明顯，整日仍偏涼，白天高溫約23至24度，其他地區高溫則可達26度至28度。不過清晨時各地感受仍偏涼，中部以北及東半部低溫僅17至19度、南部20至22度，屬於早晚涼、白天舒適溫暖的天氣。

黃恩鴻指出，明天桃園以北、東半部有零星雨勢，其他地區則多雲到晴。周四、周五迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有局部短暫雨，尤其周五雨勢會稍多一些。

黃恩鴻說，周末天氣再度轉為不穩定、水氣增多，桃園以北、東半部及恆春半島轉為局部短暫陣雨，且雨勢較為明顯。西半部其他地區則為多雲、山區午後可能出現局部短暫陣雨。

黃恩鴻表示，下周一轉吹東南風，東南部與恆春半島有零星短暫陣雨、午後山區局部短暫陣雨，整體感受悶暖、濕熱。但周二起，新一波鋒面通過，帶來水氣，緊接著又一波東北季風增強南下，周三後降溫會更加明顯。

黃恩鴻提醒，這波東北季風平地低溫大約落在15至17度，最低溫出現在宜蘭一帶，約12度左右，整體維持在10度上下。下一冷空氣的強度與降溫幅度，仍需持續觀察後續的預報變化。

明後兩天基隆北海岸與東半部沿海需留意長浪；週五至週日則需注意花東及恆春半島一帶的長浪。
明後兩天基隆北海岸與東半部沿海需留意長浪；週五至週日則需注意花東及恆春半島一帶的長浪。

入秋最強冷空氣即將過去。圖／氣象署提供
入秋最強冷空氣即將過去。圖／氣象署提供

冷空氣過後各地溫度都將逐步回升。圖／氣象署提供
冷空氣過後各地溫度都將逐步回升。圖／氣象署提供

宜蘭 低溫 南澳

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

今晨好冷！平地多創入秋最低溫 氣象署：周四氣溫漸回升

冷空氣發威最涼一天！明中部以北低溫下探15度 這日起回暖飆31度

雲階出現了！ 粉專：冷空氣正往南衝

今晨13.1度！今北台偏涼中南部早晚涼 吳德榮：明起氣溫緩升

相關新聞

台灣人口連34個月負成長 今年前10月新生兒比去年同期少1.3萬人

內政部今公布最新戶口統計，截至10月底，全台人口為2320萬4000人，較上月減少9251人，人口已連續34個月負成長；10月出生8035人，雖較上月增加331人，但較去年同月減少1423人、年減15.05%。今年前10月新生兒共7萬7481人，較去年同期9萬839人減少1萬3358人。

跟上航空業！高鐵宣布一線同仁名牌不再「連名帶姓」 採去識別化呈現

台灣高鐵宣布跟進航空業，第一線同仁名牌將取消全名，改以中／英文姓氏及職稱呈現；涵蓋車務、站務等人員，惟上路時程尚未確定。

全台有感降溫！入秋最強冷空氣報到...宜蘭低溫12度 明起回暖

入秋最強冷空氣報到，全台有感降溫，本島最低溫出現在宜蘭南澳，清晨僅12.6度。好在明天起將逐步回溫，但北部地區回溫狀況並不明顯。而下周二又有一波東北季風增強南下報到。

搭機注意！12月1日起「全程禁用加熱菸」違者最高10年有期徒刑

機上不得使用紙菸及電子煙規定已行之多年，對於新興菸品加熱菸卻無明確規範，交通部民航局今表示，考量使用電子、加熱菸等會對飛航安全造成危害，自今年12月1日起，新增加熱菸於航空器上全程禁止使用的規定，違者最高處10年以下有期徒刑。

東京一日遊被放鳥！台灣旅客白等 Klook急道歉：全額退費再賠5,600元

一名台灣女網友近日分享，透過旅遊體驗平台Klook預訂東京出發的日光東照宮一日遊，依照商品頁面及行前通知指定時間抵達集合地點，沒想到導遊已先行離開，同行3人因此錯過整趟行程。事後向平台申訴，最初僅獲得原訂單金額50%的酷幣補償，引發不滿。Klook今（10日）出面致歉，宣布全額退款，並額外提供原訂單金額100%的酷幣，約等值新台幣5,600元作為補償。

跟進航空業員工名牌去識別化？ 中華郵政回應了

為保護第一線空服員與地勤人員的隱私及人身安全，4家國籍航空今年陸續宣布取消工作名牌全名揭露，改採去識別化方式呈現，此舉連帶影響其他運輸業，台灣高鐵也宣布將跟進；中華郵政部分，則還在研議中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。