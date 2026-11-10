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東京一日遊被放鳥！台灣旅客白等 Klook急道歉：全額退費再賠5,600元

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
一名台灣女網友近日分享，透過旅遊體驗平台Klook預訂東京出發的日光東照宮一日遊，依照商品頁面及行前通知指定時間抵達集合地點，沒想到導遊已先行離開，同行3人因此錯過整趟行程。示意圖／AI生成
一名台灣女網友近日分享，透過旅遊體驗平台Klook預訂東京出發的日光東照宮一日遊，依照商品頁面及行前通知指定時間抵達集合地點，沒想到導遊已先行離開，同行3人因此錯過整趟行程。示意圖／AI生成

一名台灣女網友近日分享，透過旅遊體驗平台Klook預訂東京出發的日光東照宮一日遊，依照商品頁面及行前通知指定時間抵達集合地點，沒想到導遊已先行離開，同行3人因此錯過整趟行程。事後向平台申訴，最初僅獲得原訂單金額50%的酷幣補償，引發不滿。Klook今（10日）出面致歉，宣布全額退款，並額外提供原訂單金額100%的酷幣，約等值新台幣5,600元作為補償。

根據旅客反映，這趟行程原本安排前往日本栃木縣日光東照宮等景點，出發前已依照平台商品頁面及行前通知確認集合時間與地點，並準時抵達，卻發現導遊已經離開，3名同行旅客因此無法參加行程。旅客事後向Klook客服反映，希望獲得合理處理，但初步僅得到相當於訂單金額50%的酷幣，認為處理方式難以接受。

對此，Klook今發布聲明表示，針對本次活動因行前資訊溝通上的落差，導致旅客未能順利參與活動，深感抱歉。為表達歉意，決定提供該筆訂單全額退款，並額外提供原訂單金額100%的酷幣，約等值新台幣5,600元作為補償。

Klook表示，目前已與旅客聯繫，確認相關需求及後續處理方式，將盡力妥善解決此次事件；對於造成旅客不便，再次致上誠摯歉意，後續也將要求商家優化服務流程，避免類似情況再次發生。

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