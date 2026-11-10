賞淡水河夕陽新景點！蔣萬安視察淡水河岸改造 敦煌碼頭年底完工啟用

台北市長蔣萬安周四將請假拚選戰，今天選舉投票前最後一次主持市政會議後，蔣萬安視察淡水河環境營造，除了改造後的敦煌碼頭年底完工啟用，將逐步規畫遊艇停靠、考照服務，還有風帆等多元水上體驗，未來也是賞淡水河美景新地標。

蔣萬安視察敦煌碼頭工程後，也視察迪化跨堤景觀平台改造成果，透過優化跨堤景觀平台、增設自行車牽引道及改善周邊人行空間，連結迪化休閒運動公園與淡水河濱自行車道，打造兼具觀景、休憩及運動功能的水岸新亮點。

蔣萬安今天表示，淡水河改造後，敦煌碼頭將變得非常不一樣，未來也有短中長期規畫，並串接大稻埕歷史街區等文化景點，讓市民朋友更親近水岸，也歡迎所有國內外觀光客，透過不同的角度，欣賞到水岸的美景。

另外，衛工處迪化跨堤景觀平台改造，處長黃群表示，迪化汙水處理廠採半地下化設計，上方設置約4.6公頃休閒運動公園，提供籃球場、網球場、壘球場、共融遊戲場及兒童戲水區等多元設施。

迪化跨堤景觀平台改造以人本友善及城市與河岸串聯為核心，優化跨堤景觀平台，更新廣場鋪面及觀景欄杆，並以淡水河波光為靈感，融入「水漣漪」意象，搭配貝殼造型休憩涼亭，營造平整、舒適的觀景空間。

平台可供民眾欣賞淡水河夕陽、飛機起降及大稻埕夏日節煙火，亦可作為音樂、藝文及公共活動的水岸舞台，兼具展演、觀景及休憩等多元功能。

蔣萬安今也視察迪化跨堤景觀平台改造成果，透過優化跨堤景觀平台、增設自行車牽引道及改善周邊人行空間，打造兼具觀景、休憩及運動功能的水岸新亮點。圖／北市工務局提供

台北市長蔣萬安（前排左二）上午視察淡水河水岸空間環境營造工程，他強調此次改造是很棒跨局處合作的範例，讓市民朋友更方便的來感受堤岸改造的新面貌。記者葉信菉／攝影