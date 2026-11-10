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台灣人口連34個月負成長 今年前10月新生兒比去年同期少1.3萬人

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
今年前10月新生兒共7萬7481人，較去年同期9萬839人減少1萬3358人。聯合報系資料照
今年前10月新生兒共7萬7481人，較去年同期9萬839人減少1萬3358人。聯合報系資料照

內政部今公布最新戶口統計，截至10月底，全台人口為2320萬4000人，較上月減少9251人，人口已連續34個月負成長；10月出生8035人，雖較上月增加331人，但較去年同月減少1423人、年減15.05%。今年前10月新生兒共7萬7481人，較去年同期9萬839人減少1萬3358人。

內政部戶政司統計，截至10月底，全台人口2320萬4000人，較去年同月減少10萬6853人、減幅0.46%，平均每天減少292.75人；較9月底減少9251人、減幅0.04%。

10月出生數8035人，折合年粗出生率為4.08‰，較去年同月減少1423人，較上月增加331人。各縣市粗出生率以澎湖縣5.52‰最高，其次為雲林縣5.27‰、花蓮縣5.04‰；最低為基隆市2.40‰，其次為連江縣2.59‰、台南市3.01‰。

死亡部分，10月死亡1萬7393人，折合年粗死亡率為8.82‰，較去年同月增加1485人、年增9.33%，較上月增加681人。粗死亡率以屏東縣12.76‰最高，其次為雲林縣12.42‰、花蓮縣12.25‰；最低為桃園市6.789‰，其次為新竹市6.793‰、台中市7.46‰。

10月結婚共7598對，其中不同性別7357對、相同性別241對；離婚或終止結婚4041對，其中不同性別3967對、相同性別74對。10月底原住民人口64萬4686人，占總人口2.78%，較去年同月增加2萬527人。

數據顯示，截至10月底0至14歲人口數為259萬5252人，占總人口比率11.18%；15至64歲人口數為1578萬5039人，占68.03%；65歲以上人口數為482萬3709人，占20.79%；至於20歲以上人口數則為1964萬3051人，占84.65%。

就縣市別言，0至14歲人口比率最高為新竹市14.67%，最低為金門縣7.50%；15至64歲人口比率最高為連江縣73.17%，最低為台北市63.48%；65歲以上人口比率最高為台北市24.95%，最低為新竹縣15.59%。

人口探底 新生兒 人口

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