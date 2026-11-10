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搭機注意！12月起加熱菸全程禁用 違規最重判5年

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
為維護飛航安全，民航局宣布，自12月1日起，加熱菸於航空器上全程禁止使用，電子煙則維持原有全程禁用規定。示意圖／Ingimage
為維護飛航安全，民航局宣布，自12月1日起，加熱菸於航空器上全程禁止使用，電子煙則維持原有全程禁用規定。示意圖／Ingimage

搭機注意！為維護飛航安全，民航局宣布，自12月1日起，加熱菸於航空器上全程禁止使用，電子煙則維持原有全程禁用規定。民航局指出，電子煙及加熱菸等新興菸品使用過程可能產生火源、煙霧，增加飛航安全風險及航空器維修成本，違規者依《民用航空法》規定，最高可處5年以下有期徒刑、拘役或15萬元以下罰金。

民航局表示，此次規定是為符合《菸害防制法》相關規範，並考量電子煙、加熱菸等新興菸品及類菸品可能對飛航安全造成危害，因此自2026年12月1日起，明確規定加熱菸於航空器上全程禁止使用；電子煙則原本就禁止於機上使用，相關規定維持不變。

民航局指出，機上使用電子煙或加熱菸，可能因使用過程產生火源及煙霧，影響航空器安全，也可能增加後續維修成本。違反規定者，依《民用航空法》第102條，可處5年以下有期徒刑、拘役或新台幣15萬元以下罰金；若因而致人於死，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，致人重傷則處3年以上、10年以下有期徒刑。

民航局提醒，旅客搭機前可至航空公司網站或報到櫃檯確認相關規定；登機後，電子煙、加熱菸等相關用品應保持關閉狀態，飛航全程不得使用，共同維護飛航及緊急逃生安全。

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