跟進航空業員工名牌去識別化？ 中華郵政回應了

為保護第一線空服員與地勤人員的隱私及人身安全，4家國籍航空今年陸續宣布取消工作名牌全名揭露，改採去識別化方式呈現，此舉連帶影響其他運輸業，台灣高鐵也宣布將跟進；中華郵政部分，則還在研議中。

為保障員工隱私與安全，台灣虎航今年初宣布工作證將移除中文姓氏，並輔以英文別名。中華航空及華信航空8月也宣布，2027年3月起以中英文姓氏，以及英文名縮寫或外文別名擇一並列；長榮、星宇航空則於9月宣布陸續同意工作名牌取消全名。

台灣郵政產業工會理事長廖迺辰先前指出，有民眾偷拍中部郵局女櫃員姓名，還分享至社群媒體上宣傳「櫃員好正」，導致該員工因網路討論備感侵擾、心生恐懼；也有南部郵局發生顧客因字跡潦草難以辨識，櫃員請對方重簽，卻被顧客大聲公布櫃員姓名並批評，讓員工心靈受創。

廖迺辰說，還有員工發生被假冒身分進行詐騙、或因單據上的姓名而被針對情況。盡管如此，然台北郵局仍在群組公告，要求員工佩戴識別證或胸牌，並於櫃台放置姓名牌，主管人員也得將職銜牌放置於座位區，直指中華郵政明知揭露姓名風險，卻仍強迫同仁將個人姓名做為公開資訊。

廖迺辰呼籲，中華郵政應進行全面性的改革，將工作識別取消全名，包含窗口姓名、外勤制服、姓名胸章等，改以編號、代號或別名等其他方式取代。

對此，中華郵政僅表示，公司目前尚在研議中，待有具體結論後，再適時對外說明。