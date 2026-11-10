烏來瀑布遊客遭蜂螫 醫提醒無症狀也應就醫評估

新北烏來瀑布今午多人遭蜂螫，意識清醒送醫。醫師提醒，蜂螫易引起過敏及毒性反應，嚴重者恐喪失意識，有些人當下無明顯呼吸困難，仍可能數小時內不適，應儘速就醫。

新北市消防局今天中午獲報，烏來瀑布觀景台6名民眾疑遭虎頭蜂螫傷，消防人員到場檢傷，6人皆意識清醒，3人送新店耕莘醫院、3人送慈濟醫院治療。

天主教耕莘醫院表示，約下午2時許新增1名美國籍民眾自行前來就醫，共收治4位蜂蜇患者，包括2位台灣籍、1位菲律賓籍及1位美國籍民眾。

耕莘醫院指出，據傷者回憶，當時才剛下車，大批蜂隻便襲來措手不及。部分民眾身體多處遭到蜂螫，頭部及眼睛周圍也疑受到波及。患者意識均清楚，經治療後持續留院觀察。

急診主任鍾鴻春表示，蜂螫傷最需注意的是蜂毒可能引起的全身性過敏反應。一般民眾遭蜂螫後，常見局部疼痛、紅腫、搔癢等症狀，但部分患者可能對蜂毒產生嚴重過敏反應，即使只被1隻蜂螫傷，也可能短時間內出現全身性蕁麻疹、呼吸困難、喉頭水腫、血壓下降，甚至意識喪失等情況，須立即接受緊急醫療處置。

鍾鴻春說，除了嚴重過敏反應，若短時間內遭大量蜂螫，也可能因蜂毒累積產生全身毒性反應，包括橫紋肌溶解、急性腎損傷及肝功能異常等。部分患者即使受傷當下無明顯呼吸困難，仍可能在後續數小時至數日內出現身體不適，因此遭多處蜂螫的民眾應儘速就醫評估。

針對緊急處置，鍾鴻春提醒，民眾首先應迅速遠離蜂群，若皮膚上留有蜂針儘快移除，並以清水清潔傷口、適度冰敷，減輕局部疼痛與腫脹，切勿擠壓傷口或塗抹不明偏方。當傷者出現呼吸急促、喉嚨緊縮、聲音沙啞、嘴唇腫脹、全身紅疹、頭暈、冒冷汗或昏厥等症狀時，應立即撥打119求救，切勿自行開車就醫。

鍾鴻春也建議，進入山區應穿著長袖、長褲及包覆性鞋具，避免使用氣味濃烈的香水，並留意樹叢、草木及周遭環境是否有蜂群活動。若不慎驚擾蜂群，應儘速遠離現場並保護頭頸部，切勿停留拍打蜂隻或自行摘除蜂巢。