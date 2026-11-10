「600健康幣」催打肺鏈疫苗...肺炎重症死亡創新低 290萬長者仍未打齊

肺炎為國人第三大死因，疾管署指出，今年在健康幣政策推動下，長者肺炎鏈球菌疫苗施打率已有成長，今年重症與死亡人數都創新低，但65歲以上未完整接種者仍有290萬人，提醒民眾，施打左流右新可獲得1350健康幣，再打肺鏈可得到600幣，顧健康又賺飽幣。

疾管署發言人林明誠指出，侵襲性肺炎鏈球菌感染症防治有成效。今年截至11月9日，累計239例，以65歲以上長者約占5成為多；病例數較去年同期降幅達2成且低於近3年來同期，2024年為260例、2025年297例。今年30例死亡，為近4年同期最低，2023年至2025年分別為35、33、32例。

林明誠指出，今年1月15日及8月10日起陸續實施成人肺鏈疫苗轉換政策，截至今年11月9日，全國65歲以上長者接種PCV20已達29.4萬劑，接種PCV21已達9.8萬劑，接種完成率由32%提升至40.9%，已提前達到今年度接種目標40%，朝明年底前接種完成率達45%邁進。

林明誠表示，為提升民眾自我健康意識，自今年10月1日起實施健康幣政策，年滿18歲民眾接種肺炎鏈球菌疫苗，無論公自費皆可獲得600健康幣。截至今年10月31日，18歲以上公、自費肺炎鏈球菌疫苗接種人數為健康幣政策實施前同期的約2.5至3.5倍。

疾管署表示，我國自2015年起持續實施提供5歲以下幼兒常規接種3劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13），以及自今年1月15日及8月10日起陸續實施成人疫苗轉換政策，目前公費提供65歲（含）以上長者、55至64歲原住民及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象，接種1劑20價或21價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV20及PCV21），請符合資格民眾踴躍前往接種，如為55至64歲原住民及19至64歲IPD高風險對象，並請檢具相關身分證明及就醫資料等前往接種。

疾管署呼籲，「從未接種任何肺炎鏈球菌疫苗」或「僅接種PCV13／15」或「僅接種23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）」者，仍可接種1劑PCV20或PCV21，截至目前65歲以上未完整接種者仍約290萬人

疾管署指出，為完整個人免疫保護力，請符合肺炎鏈球菌疫苗公費接種資格之民眾，可就近前往合約院所儘速安排接種，或於各地方政府衛生局設置的社區接種站接種，及早獲得保障。疫苗相關資訊可至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）「預防接種專區」瀏覽，合約醫療院所等相關接種資訊可透過各地方衛生局網站查詢。