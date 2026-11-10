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跟上航空業！高鐵宣布一線同仁名牌不再「連名帶姓」 去識別化呈現

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跟上航空業！高鐵宣布一線同仁名牌不再「連名帶姓」 採去識別化呈現

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
高鐵及高鐵員工示意圖。聯合報系資料照
高鐵及高鐵員工示意圖。聯合報系資料照

為保護第一線空服與地勤人員的隱私與人身安全，四家國籍航空今年都陸續宣布取消工作名牌全名揭露，改採去識別化方式呈現。航空業帶動全台交通運輸行業，台灣高鐵也宣布將跟進，針對第一線同仁，未來將調整以中/英文姓氏及職稱方式呈現，但目前仍無上路時刻表。

為保護員工隱私與安全，台灣虎航今年初開出第一槍，率先移除空服員名牌中文全名，改以英文別名呈現。如今台灣高鐵也宣布將跟進，高鐵企業工會表示，透過事業單位勞資會議及例行會議提案、追蹤及積極與公司協商爭取，制服名牌取消全名呈現，終獲公司正面回應。

高鐵企業工會指出，名牌不再「連名帶姓」，不僅是呈現方式的改變，更是對第一線同仁個人隱私與工作權益的保障。

高鐵公司回應，因工作及服務旅客需要配戴名牌的第一線同仁，未來將調整以中/英文姓氏及職稱方式呈現。涉及的單位包括車務（列車長、服勤員及駕駛，及站務人員等。

至於新名牌何時上路？企業工會表示將配合制服改善，啟動名牌更換作業。高鐵公司則回應，目前沒有時程表。

台鐵則表示，台鐵第一線列車長及站務人員工作職名牌並無揭露姓名。但針對車站擺設對外顯示的員工姓名，正在硏議去識別化及取消配戴識別證做法。

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