烏來6人遭蜂螫傷 傷者還原現場：才剛下車蜂群就撲來

新北市烏來區今天中午發生蜂群螫傷事件，共有6名民眾遭蜂螫，其中4名傷者送往天主教耕莘醫院急診救治，所幸意識均清楚經治療後已無大礙持續留院觀察。傷者心有餘悸的回憶，當時才剛下車大批蜂隻便突然襲來，讓眾人措手不及。

被送至耕莘醫院救治的1名傷者表示，當時眾人根本不知道蜂群從哪裡出現，突然就有大批蜂隻衝了過來，完全來不及閃避。部分民眾身體多處遭到蜂螫，頭部及眼睛周圍也疑似受到波及。突如其來的蜂群攻擊讓現場民眾相當驚慌，隨即尋求救援。

天主教耕莘醫院接獲傷患送醫訊息後，立即通知外科醫療團隊至急診待命，急診鍾鴻春主任表示，蜂螫傷最需要注意的是蜂毒可能引起的全身性過敏反應。一般民眾遭蜂螫後，常見局部疼痛、紅腫、搔癢等症狀，但部分患者可能對蜂毒產生嚴重過敏反應，即使只被一隻蜂螫傷，也可能在短時間內出現全身性蕁麻疹、呼吸困難、喉頭水腫、血壓下降，甚至意識喪失等危急情況。

鍾鴻春表示，過敏性休克是一種可能危及生命的急症，當患者出現呼吸困難、血壓下降或意識改變時，必須立即接受緊急醫療處置。腎上腺素是治療過敏性休克的第一線藥物，醫護人員可依相關醫療指引給予適當處置，並搭配氧氣、輸液及其他必要治療，爭取黃金救命時間。

除了嚴重過敏反應，若民眾短時間內遭大量蜂螫，也可能因蜂毒累積產生全身性毒性反應，包括橫紋肌溶解、急性腎損傷及肝功能異常等。部分患者即使受傷當下沒有明顯呼吸困難，仍可能在後續數小時至數日內出現身體不適，因此遭多處蜂螫的民眾，應儘速就醫接受評估。

鍾鴻春提醒，民眾不慎遭蜂螫後，首先應迅速遠離蜂群，避免持續遭受攻擊。若皮膚上留有蜂針，應儘快移除，並以清水清潔傷口、適度冰敷，減輕局部疼痛與腫脹。切勿擠壓傷口或塗抹不明偏方，以免延誤治療。若出現呼吸急促、喉嚨緊縮、聲音沙啞、嘴唇腫脹、全身紅疹、頭暈、冒冷汗或昏厥等症狀時，應立即撥打119求救，切勿自行開車就醫。

鍾鴻春提醒，民眾進入山區時應提高警覺。建議穿著長袖、長褲及包覆性鞋具，避免使用氣味濃烈的香水，並留意樹叢、草木及周遭環境是否有蜂群活動。若不慎驚擾蜂群應儘速遠離現場並保護頭頸部，切勿停留拍打蜂隻或自行摘除蜂巢。

耕莘醫院醫務部部長鄒美勇表示，此次蜂螫事件再次凸顯山區緊急救護與醫療體系合作的重要性。從第一線救護人員現場評估、初步急救及緊急後送，到醫院急診團隊接續治療，每個環節都攸關傷者安全。耕莘醫院將持續提供新店、烏來及周邊地區急重症醫療服務，守護民眾生命健康。