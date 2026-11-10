「小鳥藥粉」灑在地瓜球給客人吃！ 食藥署：恐導致嗆咳 衛生局要查了

連鎖地瓜球業者「可以可以地瓜球」，近期在粉絲專頁發布一則影片，將俗稱「小鳥藥粉」的化痰藥物「愛克痰」直接灑在地瓜球上，提供民眾食用，還稱「誰說咳嗽不能吃炸的？」對此，食藥署指出，藥品應依照仿單及醫師、藥師指示正確使用，愛克痰屬顆粒劑型，應溶於水中後再服用，不可直接添加於食物中，否則恐造成喉嚨刺激、嗆咳等不適症狀。

依「藥事法」第65條規範，非藥商不得為藥物廣告，違者可處20萬至500萬元間罰鍰，外界關注，業者行為是否違法？據了解，業者在事發後已將影片刪除，不過，其公司登記所在地嘉義縣衛生局，已接獲通報，並正式啟動調查。

愛克痰被民眾暱稱為「小鳥藥粉」，不少民眾出現感冒咳嗽症狀時，會至社區藥局購買類似藥物服用。不過，食藥署藥品組簡任技正黃玫甄指出，藥品不是食品，呼籲民眾勿隨意模仿，常見化痰藥物成分為「乙醯半胱胺酸（Acetylcysteine）」，具有稀釋呼吸道黏液、幫助痰液排出的作用，不過，愛克痰屬指示用藥，民眾用藥前應諮詢醫師、藥師等專業人員，並依照藥品仿單正確使用。

黃玫甄表示，不建議民眾將藥粉直接添加於食物中使用，不論何種藥品，使用方式應依照食藥署核准仿單，及醫師、藥師指示正確使用，影片中的化痰藥物，屬「顆粒劑型」，服藥方式應先將其溶於水中再行服用，不應任意添加於食物中，否則恐導致喉嚨刺激、嗆咳等不適症狀，呼籲民眾不要盲從、模仿該段網路影片作法，應以正確方式用藥。

根據藥品仿單內容，愛克痰為醫師藥師指示用藥，適應症為減少呼吸道粘膜分泌物的粘稠性，主成分為袪痰劑Acetylcysteine。黃玫甄指出，民眾用藥前應了解藥品適應症、禁忌、用法用量及注意事項，並考量個人健康狀況綜合評估，建議民眾遵循專業指示，依藥師、醫師指示及藥品仿單正確使用，如有疑問時，應先行諮詢專業人員。