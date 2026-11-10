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烏山頭水庫旁廢棄物重金屬超標？ 環團要求台南環保局一周內公布結果

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
烏山頭水庫旁廢棄物高科技重金屬全超標？環團要求環局一周內公布結果。圖／環團提供
烏山頭水庫旁廢棄物高科技重金屬全超標？環團要求環局一周內公布結果。圖／環團提供

台灣水資源保育聯盟、台南市環境保護聯盟、台南市龜重溪護溪協會下午發布聲明，公布烏山頭水庫旁日前遭非法傾倒掩埋，6日採樣土壤樣本檢測結果，「數據令人怵目驚心」，要求環保局檢驗報告應一周內公開，避免黑箱。

環團表示，採集樣本不僅銅（Cu）、鋅（Zn）、汞（Hg）、鉛（Pb）、鎘（Cd）、鉻（Cr）、鎳（Ni）等多項管制項目大幅超過土壤汙染管制標準，更驗出非自然背景存在稀有重金屬與貴金屬，包括銻（Sb）、錫（Sn）、鉍（Bi）、金（Au）、鉬（Mo）等。

環團質疑，該批廢棄物具有極鮮明高科技及電子廢棄物「成分指紋」，且現場呈現黑泥、假CLSM塊與土石混雜，顯係經中繼處理場刻意調配、偽裝以逃避查緝。

環團表示，現場事證與科學比對三大關鍵發現「黑色汙泥固化偽裝成土方，規避稽查手法惡劣現場開挖可見黑泥、大量垃圾、假 CLSM（控制性低強度回填材料）碎塊與土

石交雜。高含水率且散發化學刺鼻臭味的黑泥，疑似摻入石膏、飛灰固化物或高鈣、高硫之工程石灰土吸水固化，外層再覆蓋一層一般乾淨土或營建廢土作為掩護。這證明本案絕非單一工廠整車直接進場傾倒，而是經過環保中繼處理站的刻意調配、混合與稀釋，是有組織、有預謀的環保犯罪鏈。

環團聲明， 「重金屬指紋」具極高辨識度，三大嫌疑產源呼之欲出，經台南社大研究發展學會協助進行重金屬成分交叉比對，異常金屬組合指向特定製程廢棄物：

1. 印刷電路板（PCB）與半導體封裝業「含銅污泥（代碼 A-8801）」。

2. 廢電子零組件／廢電線電纜／廢五金回收水洗粉碎汙泥：包括廢五金混合物回收處理廠、廢家電／廢資訊品破碎分選廠，或傳統地下貴金屬剝

金、酸洗非法工坊廢泥。

3. 廢鉛蓄電池回收處理廠或鉛二次冶煉浮渣：涉及蓄電池處理與二次鉛熔煉工廠含鉛廢棄物及汙泥。

環團聲明「三大緊急訴求」：烏山頭水庫為大台南地區民生飲用水與農業灌溉生命線，掩埋處距離水源保護區僅200公尺，下游更有積水池與地下水系。要求中央與地方主管

機關採取斷然處置，依「廢棄物清理法」第 46 條全面溯源追查犯罪鏈。請檢警調單位循「重金屬指紋」鎖定上述三類特定產源、清運業者及中繼處理場，調閱運送聯單與GPS 軌跡，徹底揪出調配黑泥的非法中繼站與幕後集團，嚴辦到底。

環團要求環保局檢驗報告應限期公開，避免黑箱。環保局6日採樣10處樣品，TCLP毒性溶出及重金屬總量化驗報告應於一周內向社會大眾完整公開，並比對是否屬有害事業廢棄物。立即勒令行為人覆蓋防滲帆布，限期全數挖除清運。

烏山頭水庫旁廢棄物高科技重金屬全超標？環團要求環局一周內公布結果。圖／環團提供
烏山頭水庫旁廢棄物高科技重金屬全超標？環團要求環局一周內公布結果。圖／環團提供

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烏山頭水庫旁廢棄物高科技重金屬全超標？環團要求環局一周內公布結果。圖／環團提供
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烏山頭水庫旁廢棄物高科技重金屬全超標？環團要求環局一周內公布結果。圖／環團提供
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重金屬 烏山頭水庫 環團

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