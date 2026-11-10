流感降溫卻未脫流行期 上周增103重症、38死 6旬女染A流住院11天亡

國內流感疫情下降但尚未脫離流行期，上周就診人次9萬1879，較前一周下降6.4%，新增103例重症病例及38例死亡。一例死亡個案為南部有慢性病史、長期臥床60幾歲女性，A流併發肺炎、菌血症，住院11天死亡，疾管署呼籲高風險族群接種公費疫苗，公費抗病毒藥物延長至11月底。

疾管署防疫醫師林詠青指出，南部一名60幾歲女性，有高血壓、腦中風病史，長期臥床，未接種本季流感疫苗。10月下旬發燒數天，有間歇性呼吸困難、低血氧，到急診就醫，檢驗發現血液、尿液白血球增加，X光顯示肺炎，快篩確認A流陽性，為流感併發重症、泌尿道感染。給予抗生素、流感抗病毒藥物治療，住院期間肺炎未改善，併發菌血症、呼吸衰竭且休克，11月上旬過世，共住院11天。

疾管署副主任李佳琳指出，國內流感疫情下降，但重症病例還是多，傳播風險持續。統計第44周，即11月1日至11月7日的門急診就診人次，達9萬1879人次，與前一周的9萬8135人次相比，下降6.4%。目前社區流感病毒，仍以A型為最大宗，其中A型H1N1占94.7%。

李佳琳表示，上周新增103例重症病例及38例死亡，均以感染A型H1N1為多；本流感季累計645例流感重症病例，其中124例死亡，重症病例65歲以上長者占69.6%、具慢性病史者占85.1%，未接種本季流感疫苗占97.1%。中國、日本、南韓、美國、加拿大及歐洲疫情皆上升，其中，中國南方流行H3N2，其餘流行H1N1。

疾管署發言人林明誠指出，流感急診就診人數連續7周下降，連續兩周低於流行閾值，但重症人數這幾周仍在85至150幾人之間跳動，沒有連續下降，因此尚未宣布脫離流行。公費抗病毒藥物從原本11月15日延長至11月底。

新冠疫情部分，李佳琳指出，國內疫情持續下降；第44周門急診就診計1701人次，較前一周1858下降8.4%。近4週本土變異株以NB.1.8.1及PQ.16.1.1為多。

上周11月3日至11月9日新增2例本土重症病例及1例本土死亡病例，本季累計77例本土重症，其中14例死亡，重症病例65歲以上長者占61.0%、具慢性病史者占84.4%，未接種本季新冠疫苗占98.7%。全球陽性率上升，非洲、歐洲及東地中海區亦呈上升趨勢，近期流行變異株以XFG、JN.1、NB.1.8.1、PQ.16.1.1及BA.3.2為主。

林明誠指出，侵襲性肺炎鏈球菌感染症防治有成效。今年截至11月9日，累計239例，以65歲以上長者約占5成為多；病例數較去年同期降幅達2成且低於近3年來同期，2024年為260例，2025年297例。今年30例死亡，為近4年同期最低，2023年至2025年分別為35、33、32例。PCV 20或21，

疾管署指出，今年公費流感及新冠疫苗自10月1日起開打，接種情形踴躍，截至11月4日，國內流感疫苗接種累計已逾550.4萬人次、新冠疫苗接種累計已逾161萬人次。

疾管署提醒，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、流感新冠疫苗及流感藥劑地圖（https://vaxmap.cdc.gov.tw）、疾管署全球資訊網首頁「115年度左流右新護肺顧心疫苗接種專區」、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。

疾管署強調，除接種疫苗外，亦務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療。