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少子化不減資源 幼兒專責醫師擴大至6歲預計明年試辦、2028年全面上路

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部推動「優化兒童醫療照護計畫」，從周產期照護、兒童急重症醫療到幼兒健康追蹤，逐步建構分級醫療網絡。記者翁唯真／攝影
衛福部推動「優化兒童醫療照護計畫」，從周產期照護、兒童急重症醫療到幼兒健康追蹤，逐步建構分級醫療網絡。記者翁唯真／攝影

衛福部推動「優化兒童醫療照護計畫」，從周產期照護、兒童急重症醫療到幼兒健康追蹤，逐步建構分級醫療網絡。其中，幼兒專責醫師制度持續擴大，截至今年6月，合作院所已達1226家，幼兒專責醫師2694人，照護涵蓋率從2024年底的59％提升至72％，收案人數已接近30萬人。衛福部副司長劉越萍表示，現階段0至3歲幼兒專責醫師制度推動已逐漸穩定，跟其他部會討論下一步將研議擴大至0至6歲，預計明年試辦、2028年全面上路。

優化兒童醫療照護計畫第一期計畫從2021年至2024年，第二期唯2025年至2028年，第一期奠定基礎後，第二期更進一步深化網絡連結、精進照護品質，在周產期照護、急重症體系、幼兒專責醫師制度以及罕見重症轉運上更加精進。

在基層健康照護方面，幼兒專責醫師制度持續普及，截至今年6月，合作院所數已由2024年底的1153家成長至1226家，參與醫師從2454人增至2694人，照護涵蓋率更從59%大幅提升至72%；而指定收案人數達2萬5243人，媒合率達74%。提供預防保健與注射，更全面落實口腔保健與持續追蹤，幼兒健康照護服務落實情形平均獲得82分的高評價（滿分100分），讓更多幼兒有固定專責醫師陪伴成長。

劉越萍表示，現行制度對單一醫師收案人數設有上限，原則上不得超過200人，若承接特殊個案，則可提高至300人；給付部分則是自行收案現行每名幼兒每月給付約1000元、指定收案1500元，另有其他加分項目如牙齒塗氟、公費流感疫苗等，實際給付依不同條件計算。

但在少子化浪潮下，衛福部長石崇良去年提出幼兒專責醫師從0到3歲延伸至6歲適用方案。劉越萍說，現階段討論重點是3至6歲幼兒納入後，醫師收案人數應如何計算，才能兼顧制度公平性，制度擴大後，相關給付一定會增加。預計今年進行試算，明年先行試辦，後年全面上路。

衛福部次長林靜儀表示，今年在長官支持及推動下，對於「急、重、難、罕」不論是在點值或是醫師至國外接受訓練上都有調整，希望在經費及制度上能讓兒科醫師看見有改變，讓急重難罕的醫師可以留下來服務。

林靜儀說，另外透過兒童困難取得臨床必要藥品及醫材調度中心協助藥物取得，這些少見或是兒童必需用藥，相當關鍵卻少用，衛福部未來在藥物韌性整備計畫的中心成立後，就能有安全存量儲備或由國家來準備。希望在國家的制度、預算經費還有相關資源裡，能夠成為各位兒科的後援，成為兒科各位最重要的支持。

林靜儀也再次感謝，無論是在城市、偏鄉還是離島兒科醫師給予的相關協助，雖然台灣走進少子化的社會，但兒科的資源、預算編列會更大力支持，讓年輕醫師可以放心在兒科工作，大家一同為兒童健康努力。

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