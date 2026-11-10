烏山頭水庫旁疑遭非法埋廢棄物 多項重金屬超標環團追查來源

台南烏山頭水庫周邊原永揚掩埋場址近期被爆出疑遭非法傾倒廢棄物，且距離水源保護區僅約200公尺，引發環團及汙染疑慮，相關單位日前開挖查驗，環團今公布採樣檢測結果，發現多項重金屬異常，質疑廢棄物恐來自電子及金屬加工產業，憂心汙染滲入水源，要求主管機關追查來源並限期清除。

環團指出，6日會同台南市環保局及環境部環境管理署開挖查驗，並自行採集土壤及黑泥樣本送驗，檢測結果今出爐，發現樣本含銅、鋅、汞、鉛、鎘、鉻、鎳等多項重金屬，部分數值大幅超過土壤汙染管制標準，另更驗出銻、錫、鉍、金、鉬等金屬元素，質疑廢棄物可能來自電子及金屬加工產業。

環團也說，現場開挖可見黑色汙泥、垃圾、疑似假控制性低強度回填材料（CLSM）碎塊及土石混雜，黑泥含水量高且散發刺鼻化學氣味，懷疑遭摻入石膏、飛灰固化物或高鈣、高硫材料，再以一般土石覆蓋，藉此掩飾廢棄物原貌。

環團進一步說明，根據手持式X光螢光光譜儀（XRF）檢測結果進行成分比對，認為異常金屬組合可能與印刷電路板及半導體封裝業含銅汙泥、廢電子零組件及廢五金回收汙泥，或廢鉛蓄電池處理產生的廢棄物有關，但實際來源仍待主管機關進一步鑑定。

環團強調，該掩埋場鄰近烏山頭水庫水源保護區，下游還有積水池及地下水系統，若遇降雨恐增加汙染物滲透風險，要求檢警依「廢棄物清理法」追查清運業者及中繼處理場，並公開環保局11月6日採集10處樣本的重金屬總量及毒性特性溶出程序（TCLP）檢驗報告，同時要求業者先做好防雨、防滲措施，待證據保全後限期清除黑泥及混雜廢棄物。