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大人覺得不燙 孩子卻可能重傷！ 醫：熱湯、泡麵藏危機 提醒燙傷風險

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總「2026兒童燙傷宣導周」活動正式起跑，即日起至本月13日為期5天，於中正樓一樓大廳舉行，宣導燒燙傷急救「沖、脫、泡、蓋、送」五字口訣。圖／台北榮總提供
台北榮總「2026兒童燙傷宣導周」活動正式起跑，即日起至本月13日為期5天，於中正樓一樓大廳舉行，宣導燒燙傷急救「沖、脫、泡、蓋、送」五字口訣。圖／台北榮總提供

為宣導兒童預防燙傷，台北榮總第4年與兒童燙傷基金會合作舉辦宣導活動，期能藉由透過生動有趣的互動遊戲，讓民眾獲得正確的燒燙傷預防與急救觀念。台北榮總「2026兒童燙傷宣導周」活動正式起跑，即日起至本月13日為期5天，於中正樓一樓大廳舉行。

2026兒童燙傷宣導周活動由台北榮總副院長曾令民、台北市消防局第四大隊大隊長黃建華及兒童燙傷基金會副董事長黃通顯，以及醫護、社工及志工等人員共同宣導「預防燒燙傷、守護兒童安全」的重要理念。

藉由寓教於樂的闖關遊戲「打擊燙傷魔鬼九宮格」，以及模擬居家生活情境的「燙燙魔鬼躲在哪裡」互動體驗，讓孩童與家長從遊戲中學習辨識危險源，提高防範意識。同時宣導「沖、脫、泡、蓋、送」五字口訣，建立正確燒燙傷急救觀念，並響應中華民國兒童燙傷基金會「預防勝於治療」的理念，期能有效降低意外發生。

對於大面積燒燙傷患者而言，最珍貴的敷料即為往生者捐贈的大體皮膚，但國內皮膚捐贈風氣尚待提升。本次活動也特別邀請器官移植小組同仁參與，宣導皮膚捐贈的重要性，期能喚起社會大眾的重視與支持。

黃通顯說，兒童燙傷基金會成立30多年，致力推動燒燙傷防治教育，如今「沖、脫、泡、蓋、送」已深植人心，但居家環境中仍潛藏許多危險因子，如熱湯、熱茶、泡麵及浴廁熱水等，一時大意仍可能釀成嚴重傷害。呼籲家長與孩子應提高警覺，將防災觀念落實於日常生活。

台北榮總燒傷中心主任、整形重建外科主治醫師、同時身兼台灣燒傷暨傷口照護學會榮譽顧問的吳思賢提醒，兒童皮膚薄嫩且面積相對較小，成人認為輕微的燙傷，對兒童而言可能是嚴重甚至致命的傷害。除了身體上的治療，心理創傷的復原也需長期陪伴。秋冬季節正是熱湯、熱水燙傷的高風險期，家長務必時時留意孩童活動，以策安全。

台北榮總透過模擬居家生活情境的互動教具，帶領民眾及孩童辨識日常生活中的燙傷危險因子，從遊戲中建立預防燒燙傷的安全觀念。圖／台北榮總提供
台北榮總透過模擬居家生活情境的互動教具，帶領民眾及孩童辨識日常生活中的燙傷危險因子，從遊戲中建立預防燒燙傷的安全觀念。圖／台北榮總提供

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