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冬天眼睛乾澀刺痛、睜不開 醫揭5大護眼法 切忌「此舉動」防細菌感染

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
中醫師徐瑋憶表示，隨著冬季氣溫下降、空氣乾燥，加上冷風及長時間使用3C產品，眼睛水分流失加快，乾眼不適將更加明顯。示意圖。圖／123RF
中醫師徐瑋憶表示，隨著冬季氣溫下降、空氣乾燥，加上冷風及長時間使用3C產品，眼睛水分流失加快，乾眼不適將更加明顯。示意圖。圖／123RF

天氣逐漸轉冷，不少人出現眼睛乾澀、痠脹、刺痛等不適。有些人早上一起床，就覺得眼睛乾得睜不太開；有些上班族盯著電腦工作一整天，下午眼睛就開始痠澀、視線模糊；還有人晚上躺在床上滑手機、追劇，明明沒有哭，眼睛卻不自覺泛淚。中醫師徐瑋憶表示，冬季氣溫下降、空氣乾燥，加上冷風及長時間使用3C產品，眼睛水分流失加快，乾眼不適更加明顯。

徐瑋憶表示，門診常見民眾眼睛乾澀感到困擾，尤其是長時間使用電腦的上班族，以及每天離不開手機的年輕族群。如上班族一早進辦公室開始盯著電腦，開會、回訊息、處理文件，一坐就是好幾個小時，直到下午才發現眼睛又乾又痠，甚至有異物感；也有人每天通勤騎機車，冬天冷風不斷吹向眼睛，回到家後眼睛就開始泛紅、流眼淚。

另，冬天也是追劇、滑手機的熱門季節，許多人睡前習慣關燈躺在床上看手機，原本只打算看幾分鐘，卻不知不覺看了半個小時甚至更久。長時間專注螢幕，眨眼次數會不自覺減少，淚液無法均勻分布，眼睛自然容易感到乾澀。

值得注意的是，眼睛乾燥時不一定完全沒有眼淚，有些人反而會一直流眼淚。這是因為眼睛受到刺激後，可能產生反射性流淚，但不代表眼球表面的保濕功能正常。

除了使用3C產品，冬季室內環境也是容易被忽略的因素。天氣冷時，民眾習慣開暖氣或電暖器，若出風口直接對著臉部，眼睛表面的淚液就容易加速蒸發。

徐瑋憶提醒，特別是辦公室族群，長時間待在空調環境中，加上工作忙碌、忘記眨眼及喝水，容易讓眼睛乾澀問題反覆發生。部分民眾甚至會習慣用手「揉眼睛」，想藉此緩解不適，但手部細菌可能因此進入眼睛，反而增加感染及刺激風險。

若想要改善冬天眼睛乾澀，不一定要等到不舒服才處理，日常生活就能從幾個小地方開始調整。

一、使用3C產品記得讓眼睛休息。建議遵循「20-20-20原則」，每使用螢幕20分鐘，就看向約6公尺(20英尺)遠的地方20秒，讓眼睛適度放鬆，也別忘了刻意完整眨眼。

二、騎車外出做好眼睛防護。冬天騎機車時，冷風容易直接刺激眼睛，建議配戴安全帽護目鏡或適當的防風眼鏡，減少風沙及冷空氣刺激。

三、適度熱敷眼睛。回家後可以使用乾淨、溫熱的毛巾敷在閉合的眼皮上，每次約5至10分鐘，溫度以溫暖舒適、不燙為原則，幫助眼周放鬆，也有助於瞼板腺油脂排出。

四、不要讓暖氣直接吹臉。使用暖氣或電暖器時，應調整出風方向，避免冷熱風直接吹向眼睛，也可以適度使用加濕器，維持室內舒適濕度。

五、睡眠充足，飲食均衡。平時可適量攝取鮭魚、鯖魚、核桃等含有Omega-3脂肪酸的食物，並維持規律作息及適當飲水，減少熬夜追劇、滑手機的習慣。

徐瑋憶說，眼睛乾澀如果只是偶爾發生，可以先從改善生活習慣著手；但如果長期出現異物感、刺痛、畏光、視線模糊，甚至必須頻繁點眼藥水才能維持舒適，就應該尋求眼科醫師評估，確認是否有乾眼症或其他眼部問題。

從中醫調理角度，依照每個人體質、生活作息及伴隨症狀進行個別評估，而不是所有眼睛乾澀的人都使用相同的調理方式。徐瑋憶指出，眼睛是每天工作、閱讀及接收外界資訊的重要器官，冬天保養不能只顧皮膚和嘴唇，也要留意眼睛的健康。

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