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延公職護師退休年齡？台大院長曝去年30人55歲退休 護理界籲保留選擇

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院院長余忠仁提到，隨高齡化、少子化現象，社會不同行業都有人力需求，相關辦法訂定至今已相隔30、40年，應啟動討論。記者林琮恩／攝影
台大醫院院長余忠仁提到，隨高齡化、少子化現象，社會不同行業都有人力需求，相關辦法訂定至今已相隔30、40年，應啟動討論。記者林琮恩／攝影

公立醫院護理師，屬法規規定危勞公職，55歲可自願退休，公立醫院協會因應近期護理師人力短缺，訴求法規鬆綁，延後此退休年齡。對此，台大醫院院長余忠仁表示支持，他提到，隨高齡化、少子化現象，社會不同行業都有人力需求，相關辦法訂定至今已相隔三、四十年，應啟動討論。而台大院內，去年因危勞法規離開職位護理師約30人，同年共有40至50人回流擔任部分公職護理師。

余忠仁指出，法規規定，從事危險勞動工作護理師，因工作負荷重，可在55歲退休，護理長退休年齡則為60歲，危勞與否雖是由醫院認定，不過，因界定困難，院內護理師都要輪三班，且慢性病病人病況多相當複雜，目前公立醫院護理師，全數列為危勞護理師，可在55歲退休。許多護理師退休後，改至私立醫院從事護理業務，台大則透過部分工時護理師制度，讓護理人力回流。

許多台大醫院護理師，55歲退休後想回到醫院任職，余忠仁指出，目前全院包括門診部門在內，各大醫院均有回流護理師，以部分工時護理師身分任職，去年因危勞法規退休的護理師人數約30人，回流人數約30至50人，顯示一定比率護理師願意回流，他們未必回到退休前單位，也有不少人選擇擔任門診護理師，工作內容相對輕鬆，又能重拾熟悉的醫療業務。

余忠仁指出，若法規能活化、不要訂得那麼死，不論對醫療院所醫療院所，或護理師個人生涯規劃，均能更有彈性、滿足目前醫療服務需求，且除醫療領域外，許多國家亦延後公務人員退休年齡，因少子化、高齡化趨勢，社會不同領域企業、機構人力需求均明顯上漲，健康及生活型態隨時間改變，建議開啟延後退休年齡的社會對話。

護理師護士公會全聯會指出，本案涉及「公務人員退休資遣撫卹法」「公務人員危勞職務認定標準」等法規，護師全聯會支持增加護理師自主選擇彈性，讓危勞護理師可選擇延長屆齡退休年齡至64 歲，而非將退休年齡一律延後至64歲，保留原有55歲自願退休的權益，讓護理師依照自身健康、工作狀況及生涯規畫，自主決定退休時間，且不影響既有退俸權益。

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