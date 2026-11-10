吳明賢指示制定！我國提AI醫療台北聲明 將於世界內科醫學大會發表

我國時隔20年，將於本周舉辦第38屆世界內科醫學大會（WCIM 2026）。台大醫院倫理中心主任蔡甫昌指出，隨人工智慧（AI）逐漸普及於臨床，台大醫學院院長吳明賢在內科醫學會任內，指示他組成專案小組，擬定「人工智慧、醫療與人文台北聲明」，列出包含人本醫療、醫病信任、健康資料管理等14項原則，將於年會中發表。台大醫學院顧問張上淳則透露，中國大陸不會派員參加。

我國內科醫學會，成功爭取主辦第38屆世界內科醫學會議，因大陸亦為世界內科醫學會成員國，外界關注過程是否受阻？對此，擔任WCIM大會會長的張上淳指出，我國多年前向世界內科醫學會理監事會提出構想、說明優勢，與其他國家公平競爭後，取得主辦資格，過程中未遭干預，也未感受到任何政治壓力，不過，截至目前為止，報名來台的團隊中，確實未見任何大陸籍人士。

蔡甫昌指出，2年前吳明賢鑑於醫學倫理、人文衝擊，指示於內科醫學會中成立工作小組，經多次研議後提出「人工智慧、醫療與人文台北聲明」草案，將在本次大會中與全球專家交流討論，並提出醫療AI治理共同方向，該聲明草案撰寫過程，以國際宣言為層級，取材赫爾辛基宣言、台北宣言等重要國際醫學倫理宣言，並將重點放在「人文關懷」，列出共14項條文。

蔡甫昌說明，聲明第1條強調以人為本；第2條說明，因應醫療工作恐遭遇AI代工情況，應設法釐清專業責任；第3條關注人機協作，及人類操作AI提供病人治療時，應落實監督；第4條考量AI可能衝擊醫病關係，應維繫臨床信任；第5條為AI有效性監測；第6條要求對AI落實監理、問責；第7條強調臨床使用AI過程中，應尊重病人意願、以病人為中心。

第8條因應AI使用，恐造成資料中心等資源排擠，強調應重視國際公平性；第9條提到，醫藥先進研究，常出現進入開發中國家實施人體試驗等資源洛奪情況，強調非掠奪性合作；第10條強調健康數據管理；第11條指教育養成過程中應適度導入AI，但醫師養成仍要強調其專業；第12條提到導入AI時，醫療機構扮演重要角色，應負起相關責任？

第13條說明，醫療端與AI開發業者合作開發各項AI應用時，應對開發業者落實監管責任，針對電機工程、商業領域者，開發過程中應重視對開發者的倫理監理：第14條則再次提醒，所有AI發展，莫忘「人本醫學」。