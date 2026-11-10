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天籟之音可增聽覺記憶 三特質唱出好歌聲

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
歌聲擁有天籟之音並在眾人中脫穎而出的關鍵，來自於獨特的音色、精準的情感共鳴控制，以及穩定的音準表現等三大特質。（Photo by Ridho Jr. on Unsplash under C.C License）
歌聲擁有天籟之音並在眾人中脫穎而出的關鍵，來自於獨特的音色、精準的情感共鳴控制，以及穩定的音準表現等三大特質。（Photo by Ridho Jr. on Unsplash under C.C License）

什麼樣的歌聲最能觸動人心？日本聲學研究指出，歌聲擁有天籟之音並在眾人中脫穎而出的關鍵，來自於獨特的音色、精準的情感共鳴控制，以及穩定的音準表現等三大特質。專家強調，這些聲學結構能迅速激發大腦的獎勵機制，使聽眾在幾秒鐘內便留下深刻印象。

三大核心聲學特質

地球報》報導，慶應義塾大學研究團隊透過分析多位歌手與素人的聲音頻譜，發現優秀的歌聲並非單靠音域寬廣，而是取決於「頻譜共振峰」、「諧波豐富度」與「動態起伏」三項關鍵指標。

當歌手在發聲時能完美協調口腔與咽喉共鳴，便能產生溫潤且具穿透力的音色，即便不使用過多技巧也能直擊人心。因此，當聽見特定頻率的震動與完美的泛音組合時，大腦會釋放多巴胺，這正是許多人聽見天籟之音時會起雞皮疙瘩的生理機制。

情緒共鳴聽覺記憶

Science X》報導，除了物理聲波結構外，歌聲中的情感張力與微小的顫音變化，才是決定聲音是否具有辨識度的關鍵。研究顯示，即使是音高相同的兩個聲音，透過氣息的強弱控制與尾音的收放，也能傳遞出截然不同的情感溫度，進而影響聽眾的情緒起伏。

儘管現今音樂產業常透過數位修音技術來打造完美的音準，但科學家強調，最頂尖且耐聽的嗓音往往保留了些許自然的呼吸感與不完美。如今，這項聲學研究不僅揭開人類審美的演化密碼，也為未來的聲音治療與音樂教育提供新的科學依據。

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