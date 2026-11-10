8旬婦每周譫妄發作2、3次看護快崩潰 日照中心成照護神隊友

台南一名86歲花姓婦人患有帕金森氏症，也曾發生腦出血，近年每周約有2至3次譫妄發作，經常躁動、攻擊他人及抗拒照顧，讓菲律賓籍看護阿蒂身心俱疲，家屬也擔心照顧難以維持；後來透過奇美復華日間照顧中心導入日照及外看喘息服務，幾周後花姓婦人躁動、攻擊行為減少，看護也逐漸掌握照顧技巧，家庭照護壓力獲得緩解。

奇美復華日間照顧中心小組長呂佳惠表示，面對失智症、帕金森氏症或有嚴重精神行為症狀的長輩，外籍看護往往需長時間獨自承擔照顧工作，加上語言文化隔閡及缺乏休息，容易出現身心耗竭，進而影響照顧品質。

她也分享花姓婦人的照護案例，花婦在接受日照服務後，白天會由專業團隊透過肢體運動、認知遊戲及規律活動陪伴，增加社交互動，讓看護能獲得喘息機會。而看護阿蒂透過中心活動學習運用遊戲、音樂及簡單運動轉移花婦注意力，返家後更能陪伴長輩活動，面對夜間突發狀況不再像過去那般無助。

呂佳惠也提到，聘僱外籍家庭看護工的失能者，若經長照中心評估為失能等級第2至第8級，仍可依規定使用喘息、交通接送、專業服務及輔具補助，也能運用「照顧及專業服務」核定額度30%，折抵日間照顧或家庭托顧費用。日照服務一般戶自付16%，中低收入戶自付5%，低收入戶則全額補助。

奇美醫院表示，奇美復華日照中心提供英文、印尼語及越南語等多語言支持，協助外籍看護提升照護能力。照顧長輩不應只靠家屬或外籍看護獨自承擔，符合資格的家庭可及早洽詢長照資源，透過日照與喘息服務，讓長輩、看護及家屬都能獲得支持。