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80歲竹編國寶險失靈巧雙手 採竹斷2指肌腱大林慈濟手術助重拾竹藝

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
劉明智是嘉義縣政府認證的傳統竹工藝保存者，圖為在梅山國中教授竹編技藝課程。圖／大林慈濟醫院提供
劉明智是嘉義縣政府認證的傳統竹工藝保存者，圖為在梅山國中教授竹編技藝課程。圖／大林慈濟醫院提供

嘉義縣80歲竹編藝師劉明智，投入竹工藝超過一甲子，今年4月上山採竹搬運時，左手無名指、小指肌腱意外斷裂，手指無力下垂，險些斷送畢生竹藝傳承工作。大林慈濟醫院醫療長黃介琦表示，患者拖延約2個月才確診，斷裂肌腱已回縮，無法直接縫合，所幸透過肌腱移植重建，成功讓這雙傳承竹藝60多年的巧手恢復功能。

劉明智是嘉義縣政府認證的傳統竹工藝保存者，自幼跟隨父母編製農具，累積數百件作品，從2015年元宵節展出的大型竹羊花燈，到僅10元硬幣大小的袖珍火籠，都展現精湛技藝，至今仍活躍於社區及校園，致力竹編技藝傳承。

回想受傷經過，劉明智說，當時搬運竹材後，左手出現疼痛、腫脹，原以為休息幾天就會好，沒想到症狀持續惡化。他陸續到診所及復健科求診，吃止痛藥、施打類固醇仍未改善，無名指與小指更逐漸無力下垂，無法自主伸直，才驚覺問題嚴重。

黃介琦表示，劉明智長年從事竹編，手部反覆施力造成慢性勞損，加上搬運竹材時用力過猛，導致第四、第五指伸指肌腱斷裂。由於沒有明顯外傷，患者容易誤以為只是一般痠痛，延誤治療時機。

手術時發現，斷裂位置位於手腕關節附近，肌腱斷端已向內回縮，無法採取一般端對端縫合方式。醫療團隊改從患者前臂掌側取出「掌長肌肌腱」，進行移植橋接，成功重建兩指伸指肌腱。

術後劉明智逐漸恢復手部功能，重新投入社區及校園竹編教學，對於能再次運用靈巧雙手延續投入一甲子以上的竹藝傳承工作，讓他格外珍惜，也十分感謝醫療團隊及時協助，讓多年累積的手藝得以繼續傳承。

黃介琦提醒，長期從事手工藝或重複性手部工作的民眾，每工作30至45分鐘應休息數分鐘，適度伸展手腕與手指；搬運重物時也應善用輔具，避免瞬間過度施力。若出現不明原因的手指無力、無法伸直或持續腫痛，應及早就醫，以免肌腱損傷惡化，增加重建難度。

劉明智藝師回診狀況良好，感謝醫師黃介琦救治。圖／大林慈濟醫院提供
劉明智藝師回診狀況良好，感謝醫師黃介琦救治。圖／大林慈濟醫院提供

術後醫師黃介琦檢視劉明智傷口癒合狀況。圖／大林慈濟醫院提供
術後醫師黃介琦檢視劉明智傷口癒合狀況。圖／大林慈濟醫院提供

幾片竹篾，在竹編藝師劉明智的巧手下，不到十分鐘的時間「馬上有錢」這個竹編小物就完成。圖／大林慈濟醫院提供
幾片竹篾，在竹編藝師劉明智的巧手下，不到十分鐘的時間「馬上有錢」這個竹編小物就完成。圖／大林慈濟醫院提供

擷取患者前臂「掌長肌肌腱」進行移植橋接，重建第四、五指的伸指肌腱 。圖／大林慈濟醫院提供
擷取患者前臂「掌長肌肌腱」進行移植橋接，重建第四、五指的伸指肌腱 。圖／大林慈濟醫院提供

擷取患者前臂「掌長肌肌腱」進行移植橋接，重建第四、五指的伸指肌腱。圖／大林慈濟醫院提供
擷取患者前臂「掌長肌肌腱」進行移植橋接，重建第四、五指的伸指肌腱。圖／大林慈濟醫院提供

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