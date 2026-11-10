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苗栗銅鑼「11月雪」杭菊花開夢幻 杭菊芋頭節11月14日、15日登場
苗栗縣銅鑼鄉特產杭菊11月、12月花開美麗，尤其是白色杭菊花海，有如下雪夢幻美麗，今年杭菊芋頭節將於11月14日、15日秋美人農場舉行，縣長鍾東錦及銅鑼鄉農會總幹事曾義孝等人邀請全國民眾賞花，品嘗在地芋頭料理，感受客庄農村獨特的自然景觀與人文風情。
銅鑼鄉杭菊面積約50公頃，也是重要經濟作物，鍾東錦、曾義孝等人今天啟動杭菊芋頭節－菊祥如芋，曾義孝表示，杭菊芋頭節透過農會、農民及地方產業共同合作，整合農產行銷、農村體驗與觀光活動，讓民眾從賞花、品嘗到農產品消費，深入認識銅鑼農業特色，進一步支持在地農民與地方經濟發展。
銅鑼鄉農會將食農教育融入杭菊芋頭節活動，結合在地特色農產，規畫食農教育闖關及在地農產DIY體驗，透過寓教於樂的互動方式，讓民眾從遊戲與實際操作中認識杭菊、芋頭、仙草，及茶葉等地方特色農產品，了解農作物的生長環境、栽培過程、加工利用及飲食文化。
杭菊芋頭節14日、15日秋美人農場舉行，安排表演節目、DIY，及各農會特色農產品展售等，14日上午11點半有食芋大振品嘗會，15日上午11點15分杭菊芋見雞品嘗會，兩天上午8點半至下午4點在銅鑼火車站提供賞菊專車接駁服務，活動洽詢電話037-981008轉220。
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