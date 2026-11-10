中華隊今赴日打亞冠賽 星宇派空山金直飛、前國手任空服員

中華隊今搭乘星宇航空JX800台北-東京航班，赴日參加2026亞洲職棒冠軍爭霸賽，星宇安排「AIRSORAYAMA Gold」藝術機執飛，盼「空山金」為中華隊帶來好運，祝福Team Taiwan「搭金機、奪金牌」，棒球女國手、空服組員張甄芸也親自執勤，陪伴中華隊踏上征途。

2026亞洲職棒冠軍爭霸賽11月12日至15日在日本東京巨蛋開打，星宇航空安排AIRSORAYAMA Gold藝術機執飛，希望透過金色所象徵的榮耀與勝利，為中華隊帶來祝福。

除了安排空山金執飛，也準備專屬「Fly In Gold! Go For Gold!」應援毛巾與京盛宇提供的「夢想好棒」茶包，致贈中華隊代表團及當班旅客，讓應援氣氛從登機前就熱烈展開，邀請所有旅客一同為Team Taiwan集氣。

此外，星宇航空也特別安排曾代表中華隊出賽的棒球女國手、現任空服組員張甄芸，以當班組員隨行服務，以不同身分陪伴中華隊踏上征途，為即將出賽的選手們送上最真摯的祝福。

星宇航空表示，星宇航空相信飛機不只是交通工具，更是承載夢想、傳遞情感的重要橋梁。每當中華隊選手站上國際舞台，總能凝聚全民的關注與熱情，這份為台灣加油的力量也讓人深受感動。

曾代表中華隊出賽的棒球女國手、現任空服組員張甄芸以當班組員隨行服務，為選手們加油打氣。圖／星宇航空提供

星宇航空於登機證上設計小巧思，祝福中華隊在2026亞冠賽獲得佳績。圖／星宇航空提供

為了替中華隊加油打氣，星宇航空為每位選手準備加油小卡、空山金飄帶、專屬「Fly In Gold! Go For Gold!」應援毛巾與京盛宇提供的「夢想好棒」茶包。圖／星宇航空提供

星宇航空客製化航顯應援，祝福中華隊在2026亞冠賽獲得佳績，朝金牌目標全力邁進。圖／星宇航空提供

星宇航空AIRSORAYAMA Gold助陣中華隊征戰亞冠賽 祝福中華隊實現「搭金機、奪金牌」。圖／星宇航空提供

星宇航空祝福Team Taiwan在賽場上全力以赴、勇奪佳績，實現「搭金機、奪金牌」。圖／星宇航空提供

中華隊今（10）日搭乘星宇航空JX800台北-東京航班赴日參加2026亞洲職棒冠軍爭霸賽。圖／星宇航空提供

曾代表中華隊出賽的棒球女國手、現任空服組員張甄芸以當班組員隨行服務，為選手們加油打氣。圖／星宇航空提供