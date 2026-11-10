手機愈滑愈空虛？ 醫揭「快樂透支」警訊 大腦多巴胺失衡恐對幸福無感

下班後習慣滑手機、吃甜食或打電動放鬆，久了卻發現愈來愈難感到滿足，甚至對原本喜歡的事物失去興趣。精神科醫師楊聰財提醒，大腦的多巴胺與渴望、動機及獎勵機制相關，若長期依賴高頻率、高刺激的娛樂方式，可能影響日常生活的滿足感與情緒調節，建議從生理、心理、社會及精神靈性四個層面調整，重新找回感受快樂的能力。

楊聰財表示，多巴胺常被稱為「快樂物質」，但更精確來說，他與大腦的獎勵預期、動機及追求行為有關。當人們吃到美食、獲得遊戲勝利，或看到有趣的短影音時，大腦會啟動獎勵系統，產生愉悅感，也讓人期待再次獲得相同刺激。

然而，大腦具有維持平衡的恆定機制，當生活長期充斥高強度、快速且密集的刺激，可能使人逐漸習慣高刺激環境，對一般生活中的平淡樂趣變得不敏感。例如原本看一部影片就能開心，後來卻需要不斷滑動手機尋找下一個刺激；原本喜歡的活動，也逐漸變得索然無味。

楊聰財指出，這類情況不應直接等同於多巴胺耗竭或憂鬱症，但若長期出現疲憊、缺乏動力、注意力下降、對事物失去興趣等情形，就應留意是否與睡眠不足、慢性壓力或情緒問題有關，必要時尋求專業評估。

他建議，改善生活中的快樂透支，首先應從生理層面著手，包括維持規律作息、充足睡眠、均衡飲食及適度運動，早晨也可適度接觸自然光線，幫助穩定生理時鐘。其次是心理層面，練習覺察情緒，不要一感到無聊、焦慮或疲憊，就立即拿起手機尋求刺激，可透過深呼吸、正念練習或書寫感恩日記，重新培養對日常生活的感受力。

第三是社會層面，減少過度依賴社群媒體及虛擬互動，增加與親友面對面相處的時間，透過真實的人際交流、陪伴與支持，建立穩定的情感連結。第四則是精神靈性層面，重新思考自己的生活目標與價值，培養有意義的興趣，從工作成就、助人經驗或親近自然中，尋找持續的內在動力。

至於如何避免過度依賴短影音、甜食及電玩，楊聰財建議，可採取三種方式 第一，建立使用界線，例如設定每天娛樂時間，用餐及睡前一小時不使用手機；第二，避免多重刺激疊加，不要一邊吃零食、一邊滑短影音或打電動，嘗試專心享受當下活動；第三，每天保留15至30分鐘不受外界刺激的時間，透過散步、發呆或深呼吸，讓大腦從持續接收資訊的狀態中休息。