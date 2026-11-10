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遠創智慧勇獲標竿專案獎 盼泰國M81經驗拓展海外

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
遠創智慧集結台灣、泰國與馬來西亞跨國團隊，展現台灣智慧交通整案輸出的專業實力，勇奪「標竿專案獎」最高榮譽。圖／遠通電收提供
遠創智慧集結台灣、泰國與馬來西亞跨國團隊，展現台灣智慧交通整案輸出的專業實力，勇奪「標竿專案獎」最高榮譽。圖／遠通電收提供

遠通電收子公司遠創智慧以「泰國M81高速公路智慧收費整合系統EPC專案」，奪「專案管理大獎」（PTGA）大型專案組「標竿專案獎」最高榮譽，不僅展現遠創智慧將台灣ETC經驗輸出海外的整合實力，也再次肯定ETC台灣隊的跨國執行成果。

「專案管理大獎（PMI Taiwan Grand Award，PTGA）」被譽為「專案管理界奧斯卡獎」，由國際專案管理學會台灣分會自2008年舉辦，透過表揚優秀實務案例，推動企業與組織提升專案管理能力。「標竿專案獎」聚焦單一專案表現，本屆依情境與挑戰、成果價值、組織目標一致性、專案管理、PMI文化價值觀及整體成功六項指標評核，重視專案如何克服挑戰並創造實質效益。

評審團指出，遠創智慧結合台灣成熟的多車道自由流（MLFF）電子收費經驗，與泰國在地交通及營運需求，整合AI辨識、電子支付與交通控制系統，不僅展現跨國協作及大型專案整合能力，更將台灣ETC經驗進階為涵蓋規畫、建置、商轉、維運及人才培育的整案輸出模式，具備標竿學習價值。

遠通電收子公司遠創智慧以「泰國M81高速公路智慧收費整合系統EPC專案」，勇奪大型專案組「標竿專案獎」最高榮譽。

遠創智慧副總經理陳聲鏗表示，遠創智慧將台灣多年ETC與智慧交通經驗帶到泰國，攜手當地政府、業主及跨國夥伴，克服技術整合、跨文化協作與營運移轉等挑戰，完成系統建置並建立在地持續營運能力，協助泰國高速公路加速數位轉型，盼將泰國的成功經驗複製推廣至更多海外專案。

遠創智慧指出，本專案集結台灣、泰國及馬來西亞約80人的跨國團隊，完成8座收費站、10座自由流門架的系統建置。經逾3個月真實車流試運轉，車輛辨識測試交易正確配對率達100%，於2026年1月16日達成零缺失商轉。依同年1月16日至3月23日統計，平均每日處理逾3.4萬筆收費交易，逾93%可自動化處理。

此外，也完成50位營運維護人員訓練、編製21本操作程序說明及辦理34場知識移轉，協助業主建立自主監控、交易處理與異常應變能力，讓台灣ETC經驗轉化為在地可持續營運的服務。相關管理方法已延伸應用於泰國M6專案，另依M81商轉初期M-Flow交易量推估，每年可減少約71公噸二氧化碳排放，兼顧數位轉型與永續效益。

泰國M81高速公路連接邦耶與北碧府，全長96公里。遠創智慧攜手台泰合作廠商，導入M-Flow多車道自由流電子收費系統，整合AI車牌辨識、RFID、電子支付與交通控制中心，推動高速公路數位化營運。隨M81全線通車，曼谷至北碧府車程由原先近2小時縮短至48分鐘，提升觀光與物流運輸便利性。

遠創智慧副總經理陳聲鏗（右）代表公司接受國際專案管理學會台灣分會理事長林欣怡（左）頒發專案管理大獎「標竿專案獎」。圖／遠通電收提供
遠創智慧副總經理陳聲鏗（右）代表公司接受國際專案管理學會台灣分會理事長林欣怡（左）頒發專案管理大獎「標竿專案獎」。圖／遠通電收提供

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