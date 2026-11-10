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「到南部弄假牙」FTISLAND來花蓮了 東大門廣場免費開唱

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
韓國男團INFINITE隊長與主唱金聖圭出過多張Solo專輯，11月22日將在花蓮市東大門廣場登台。圖／RICHINING提供
韓國男團INFINITE隊長與主唱金聖圭出過多張Solo專輯，11月22日將在花蓮市東大門廣場登台。圖／RICHINING提供

花蓮縣政府原住民行政處將於11月21、22日在花蓮市東大門廣場舉辦「2026花蓮星潮原聲演唱會」，邀請韓國樂團FTISLAND、韓國歌手金聖圭、李玖哲、品冠、等12組歌手及團體演出，連續兩天免費入場。其中，FTISLAND經典歌曲「壞女人」因空耳歌詞「到南部弄假牙」在台灣爆紅，預期將掀起全場大合唱。

縣府昨天公布演出名單，21日由李玖哲、品冠、GENBLUE幻藍小熊、YOUNITE、Ozone周子翔及宇宙啦啦隊輪番登台；22日則有FTISLAND、金聖圭（KIM SUNG KYU）、黃偉晉、阿布絲及DJR（DOHA JIAHN R1AN）演出。兩天活動時間均為晚間7時至9時30分，地點在東大門廣場，民眾可免費入場。

除了FTISLAND首度造訪花蓮，將帶來許多熱門歌曲外，韓國男團INFINITE隊長與主唱金聖圭也首次到花蓮，有望帶來「60 Sec」、「Kontrol」等歌曲，吸引歌迷到場追星。

原民處表示，繼9月「月見原聲演唱會」及10月「韓流原聲演唱會」後，11月再推出星潮原聲演唱會，透過不同音樂風格與演出陣容，持續展現原住民族文化特色。

另外，在演唱會旁邊的汎札萊‧原夢館將同步舉辦「花蓮原WAVE．星潮市集」，11月21、22日下午5時至晚間9時30分開放，規畫原民文化體驗、特色美食及文創商品，原民處邀請民眾先逛市集，再前往廣場欣賞演出。

FTISLAND「壞女人」（나쁜 여자야）原是一首抒情搖滾歌曲，副歌「넌 나쁜 여자야」因發音近似網友創作的諧音「到南部弄假牙，好擠啊」，成為流傳超過10年的經典空耳梗。主唱李洪基過去來台演出時，也曾笑稱每次來台都要唱這首歌，今年在高雄韓流拼盤演唱會演唱時，更引發全場歌迷齊聲合唱，這次來到花蓮，勢必再掀回憶殺。

花蓮縣政府原住民行政處將於11月21、22日在花蓮市東大門廣場舉辦「2026花蓮星潮原聲演唱會」，邀請韓國樂團FTISLAND、韓國歌手金聖圭、李玖哲、品冠、等12組歌手及團體演出，連續兩天免費入場。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府原住民行政處將於11月21、22日在花蓮市東大門廣場舉辦「2026花蓮星潮原聲演唱會」，邀請韓國樂團FTISLAND、韓國歌手金聖圭、李玖哲、品冠、等12組歌手及團體演出，連續兩天免費入場。圖／花蓮縣政府提供

韓團FTISLAND過去曾上台灣節目宣傳，11月22日將在花蓮市東大門廣場登台演唱。圖／中天提供
韓團FTISLAND過去曾上台灣節目宣傳，11月22日將在花蓮市東大門廣場登台演唱。圖／中天提供

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