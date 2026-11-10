綠色和平估2030年三大半導體廠用電498億度 相當3個台北市

台灣是全球半導體產業的重要基地，超過九成的AI晶片在台灣製造。然而，綠色和平今發布「看得見的算力：AI與半導體擴張下的隱形代價」研究報告指出，推估台積電、聯電及美光3家半導體企業，到2030年外部用電量合計將達約498億度，相當於3個台北市的全年用電量，自來水取水量則達約1.92億噸，相當於3.4個新竹縣的民生總用水量。

綠色和平氣候與能源專案主任林煉凱說，這份報告參考台電公布的台灣半導體產業2026年至2030年用電成長推估，以及國際能源總署2025年4月發布的「Energy and AI」報告中，全球資料中心相關晶片製造耗水量的成長情境，據此設定3家半導體企業2030年的水電需求推估情境，估算未來可能增加的需求，但半導體產業持續擴張，這些數據可能仍屬保守估值。

綠色和平今年也走訪全台與半導體廠區及其供水、供電系統相連的地方社區，發現產業用電增加伴隨空汙與健康疑慮，影響周邊居民，企業用水需求增加，加上氣候變遷造成供水不確定性，也對農業帶來衝擊。

台中火力發電廠、興達電廠周邊受訪居民表示，長期承受火力發電帶來的空汙，親友罹患肺癌及呼吸道疾病的情況令人憂心。彰化伸港溪底村居民柯修澟說，中火落塵隨風飄散，伸港鄉首當其衝，沉積物汙染農田，導致洋蔥、大蒜等農作物銷售受到影響，他的父親也因肺部病變往生。他說，「企業賺錢，還是需要良心」，科技產業發展帶來的紅利，更應回饋社會與地方。

台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝則指出，當水權排序優先供應企業，農民的用水權益便可能遭到犧牲。台灣半導體產業已經在打世界盃，在倫理經濟上應有更高標準，承擔相應的環境責任，

新竹、台中后里等地農民說，今年3月新竹枯水期，政府推動「系統性節水計畫」，截斷灌溉水源，優先供水給科學園區，當科技產業用水需求持續增加，缺水期若與作物需水期重疊，農田灌溉水源便難以獲得保障。

除了用電、用水，廠區擴建帶來的噪音、粉塵與交通影響，也反映企業與地方間的溝通及治理落差。美光后里園區周邊受訪居民表示，美光廠區日夜運作產生的噪音影響居民作息，儘管多次檢舉，至今仍未見改善。

針對台積電、美光及聯電3家企業，綠色和平呼籲，應承諾2030年達成100%再生能源、100%再生水的「雙百目標」，並建立年度進度與公開揭露機制；同時建立長期、制度化且公開透明的在地溝通與參與機制，將居民意見納入營運規畫，針對用水、用電、汙染及生活品質等疑慮提出具體改善方案與追蹤機制，並建立長期地方回饋機制。