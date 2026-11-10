每30分鐘奪1命、肺炎死亡率10年暴增44% 65歲長者肺鏈疫苗接種率僅4成

根據衛福部公布2025年國人十大死因統計結果，肺炎再度蟬聯十大死因第三名，平均每30分鐘就有1人死於肺炎，近10年死亡率增幅更居前三大死因之首。疾管署長羅一鈞指出，今年在健康幣催打下，長者肺鏈接種率已達4成，呼籲長者多多出門打疫苗，保護全家老幼安全。

每年11月12日為「世界肺炎日」，台灣家庭醫學醫學會、台灣感染症醫學會、兒童感染症醫學會與台灣疫苗推動協會今天共同舉辦記者會，呼籲長者盡快接種單劑肺鏈疫苗。

衛福部統計，肺炎死亡率10年增44.1%，肺炎出院後5年內每4人有1人離世，比較前三大死因10年來的增長幅度發現，肺炎大增44.1%，增幅居十大死因之首。

羅一鈞指出，肺炎是國人健康重要威脅，每年奪走1.7萬條人命。自2023年10月推動65歲以上公費肺炎鏈球菌疫苗後有顯著成果，肺鏈中重症病例從三年前的260例、297例，下降到今年239例，死亡人數今年累計至11月9日有30例，是四年同期新低。

羅一鈞表示，過去三年長者肺鏈接種率都不到4成，今年推出健康幣後一個月，首度破4成，如今已達40.6%，可見公費疫苗和健康幣政策在肺鏈防治上的效果，目前朝年底45%目標邁進。

台灣家庭醫學醫學會理事方文輝提醒，肺炎對長者的傷害非常長遠，帶來不可逆的傷害甚至縮短生命。研究指出，因肺炎住院的患者約一半在3.8年內過世，住進加護病房者1年內就有一半過世。

方文輝表示，肺炎鏈球菌是社區型肺炎最常見的致病菌之一，平時潛伏在人體鼻咽部，一旦感冒或免疫力下降便可能趁勢入侵；若進一步引發敗血症、腦膜炎、嚴重肺炎等侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD），死亡率可達5%至8%甚至更高、。

根據疾管署統計，今年上半年已有151例IPD病例，近半為65歲以上長者，且以合併併發症肺炎超過8成占最大宗。而若曾因為肺炎鏈球菌肺炎住院，出院後5年存活率僅剩76%，且83.8%死亡患者均在原本的預期壽命前殞命。

兒童感染症醫學會理事長邱政洵表示，5歲以下幼兒與65歲以上長者是IPD發生率最高的兩大族群，幼兒若因IPD引發腦膜炎可能留下聽力喪失、癲癇等神經性後遺症，甚至影響語言發展，改變孩子的成長軌跡。研究發現，兒童鼻咽部的肺炎鏈球菌帶菌率有時高達50%以上，家中有幼兒的父母帶菌率也會較高，可能達20%至40%。

邱政洵提醒，肺鏈經常在家戶間傳染，孩子常常是沒症狀感染者，把細菌傳染給阿公阿嬤，因此老幼都應接種疫苗。2025年嬰幼兒3劑公費肺鏈疫苗完成率已達97.1%，相較之下長者還有6成未接種，鼓勵長者盡快接種。

台灣家庭醫學醫學會監事召集人施錦泉指出，臨床上常看到長輩帶孫子來接種肺鏈疫苗，若同時提醒長輩一起接種，通常較容易順利說服長者接種。因此台灣家庭醫學醫學會推動「小小肺炎預防大使」衛教活動，希望藉由「長輩疼金孫」的力量，有更多長者願意接種。

台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，肺炎難預防，因此有肺鏈疫苗是非常難得的。台灣與國際接軌，肺鏈疫苗不僅納入兒童公費，長者公費肺鏈疫苗政策更是領先全亞洲，疾管署更在今年全面升級為單劑疫苗，大幅提升接種的便利性，呼籲長者不要放棄公費疫苗機會。

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎表示，肺鏈疫苗對中重症保護力高達75%，符合資格的年長者、高風險族群應把握公費資源盡早接種；其他有慢性病等高風險族群，也可與醫師討論是否需要自費接種。

每年11月12日為「世界肺炎日」，台灣家庭醫學醫學會、台灣感染症醫學會、兒童感染症醫學會與台灣疫苗推動協會今天共同舉辦記者會，呼籲長者盡快接種單劑肺鏈疫苗。記者沈沛育／攝影

兒童感染症醫學會理事長邱政洵提醒，肺鏈經常在家戶間傳染，孩子常常是沒症狀感染者，把細菌傳染給阿公阿嬤，因此老幼都應接種疫苗。記者沈沛育／攝影

每年11月12日為「世界肺炎日」，台灣家庭醫學醫學會、台灣感染症醫學會、兒童感染症醫學會與台灣疫苗推動協會今天共同舉辦記者會，呼籲長者盡快接種單劑肺鏈疫苗。記者沈沛育／攝影

台灣家庭醫學醫學會理事方文輝提醒，肺炎對長者的傷害非常長遠，帶來不可逆的傷害甚至縮短生命。記者沈沛育／攝影