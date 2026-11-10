快訊

吃Buffet上廁所不用驗證！他好奇「換人接力吃」會被抓？前員工揭內幕

國安基金近3次護盤買哪些？網驚見「這6檔」從沒缺席

《紫禁之巔》經典街舞戲沒申請路權 Gino爆拍攝內幕：遭公車撞右手骨裂

聽新聞
0:00 / 0:00

藥後可吃禁忌食物？補鐵搭鈣好吸收？聯新國際醫院解迷思

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
民眾領藥後別把藥袋丟一旁，用法、用量及注意事項都藏有重要訊息，仔細閱讀才是安全用藥的第一步。圖／聯新國際醫院提供
民眾領藥後別把藥袋丟一旁，用法、用量及注意事項都藏有重要訊息，仔細閱讀才是安全用藥的第一步。圖／聯新國際醫院提供

桃園市聯新國際醫院指出，貧血補鐵、骨鬆補鈣、感冒吃藥、三高服藥，都是民眾熟悉的日常情境，但若與處方藥搭配不當，輕則影響藥效，嚴重恐引發異常出血、肝腎損傷風險。

聯新國際醫院藥劑科藥師胡又文提醒，藥物交互作用不只存在於藥物之間，飲食、保健食品乃至中藥材，都可能影響藥物代謝與療效。民眾領藥後別急著把藥袋丟一旁，仔細閱讀用法、用量及注意事項，才是安全用藥的第一道防線。

胡又文表示，在發藥櫃枱、醫院諮詢電話常有民眾問「暈眩藥跟降血糖藥可以一起吃嗎？」，也常有跨科就診患者問藥品能不能一起服用，或對保健食品抱持多食無礙的迷思。她以紅麴舉例，活性成分與史他汀類（Statin）降血脂處方藥極為相似，一旦併用等同藥量加倍，恐增加肌肉痠痛、肌肉病變風險，嚴重時甚至可能引發橫紋肌溶解，進一步造成肝腎損傷。

至於服用抗凝血劑華法林（Warfarin）的患者，胡又文提醒應留意富含維生素K的蔬菜或豬肝，會直接抵消藥效並增加血管栓塞風險；反之，如果自行併用魚油、薑黃或非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），會加乘抗凝血效果，引發皮下出血危機。

除了保健食品，胡又文說明飲食也可能影響藥效，不少人以為藥物與禁忌食物只要隔開2小時吃就安全，不過像葡萄柚與柚子富含呋喃香豆素，會抑制肝臟代謝酵素（CYP450），阻礙高血壓藥與安眠藥代謝，導致血中濃度過高，且這種抑制作用最長可持續3天至2週，並非錯開幾小時服用可解決。另外像是黃耆與當歸等燉補中藥材，同樣會干擾在肝臟中的CYP450代謝；而茶飲中的茶鹼若與氣喘、感冒可能會使用的口服支氣管擴張劑併用，恐造成心悸與神經過度刺激。

胡又文提醒，除了飲食衝突，服藥習慣同樣關鍵，趕時間乾吞藥丸、水喝太少或吃完藥立刻躺下，容易使膠囊或如骨質疏鬆藥Fosamax、消炎止痛藥這類具胃腸刺激性的藥物黏附在食道黏膜上。正確做法務必搭配至少200cc白開水，且服藥後應保持直立坐姿或站姿30分鐘，切勿立刻臥床，避免藥物卡在食道，造成灼傷或潰瘍。

補充營養品也有眉角，胡又文強調「怎麼吃」比「吃多少」更為關鍵，鈣片與鐵劑會互相影響吸收，同時服用會降低補充效率，建議至少錯開2小時以上；起士、牛奶及優格同樣會影響鐵質吸收，缺鐵性貧血患者應留意服用時機。此外，已服用含維生素D複方藥的骨鬆患者，若要購買保健品服用，應先請藥師確認成分，避免重複補充造成過量。

面對網路資訊爆炸與AI工具普及，胡又文叮嚀，AI與網路資訊僅能作為參考，絕不能取代專業醫療評估。民眾領藥時應落實「核對姓名與藥名、確認用法用量、留意藥袋警語」三步驟。若對跨科用藥或保健食品併用有疑慮，應以藥袋標示及藥師說明為準，或撥打藥袋上的諮詢專線尋求專業協助，唯有掌握正確用藥觀念，才能讓藥物發揮最大療效，守護健康安全。

胡又文藥師提醒跨科用藥或保健食品併用有疑慮，可諮詢藥師，或撥打藥袋上的諮詢專線尋求專業協助。圖／聯新國際醫院提供
胡又文藥師提醒跨科用藥或保健食品併用有疑慮，可諮詢藥師，或撥打藥袋上的諮詢專線尋求專業協助。圖／聯新國際醫院提供

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

秋冬心肌梗塞風險爆升！高血脂族群擅停藥恐失心血管保護

惜食是美德? 長輩常吃剩菜恐傷身

瘦瘦針恐增罕見視神經病變風險 美FDA令藥廠加警語

不吃澱粉減重反傷身？ 營養師揭5大升糖地雷 這些「健康組合」也中招

相關新聞

綠色和平估2030年三大半導體廠用電498億度 相當3個台北市

台灣是全球半導體產業的重要基地，超過九成的AI晶片在台灣製造。然而，綠色和平今發布「看得見的算力：AI與半導體擴張下的隱形代價」研究報告指出，推估台積電、聯電及美光3家半導體企業，到2030年外部用電量合計將達約498億度，相當於3個台北市的全年用電量，自來水取水量則達約1.92億噸，相當於3.4個新竹縣的民生總用水量。

急診單日來診破300人日數將破百日 台大醫院半年內將增設20床留觀床

全台醫學中心急診壅塞情況難解，台大醫院今天上午湧入65位病人等待住院，已向119通報滿床，不過，院內病人躺滿走廊情況不再，已陸續收治進各科病房，台大副院長陳晉興指出，近期台大醫院每天來診人數均大於300人，預估今年急診來診病人超過300人日數將超過百日，高於去年的88天，將在下月開設內外科整合病房，並在半年內向健保署申請增設20床急診留觀床。

今晨13.1度！今北台偏涼中南部早晚涼 吳德榮：明起氣溫緩升

這波東北季風比較強。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄…

每30分鐘奪1命、肺炎死亡率10年暴增44% 65歲長者肺鏈疫苗接種率僅4成

根據衛福部公布2025年國人十大死因統計結果，肺炎再度蟬聯十大死因第三名，平均每30分鐘就有1人死於肺炎，近10年死亡率增幅更居前三大死因之首。疾管署長羅一鈞指出，今年在健康幣催打下，長者肺鏈接種率已達4成，呼籲長者多多出門打疫苗，保護全家老幼安全。

7公噸需退運⋯今年首批大閘蟹戴奧辛超標 金車咖啡豆20公噸農藥超標

衛福部食藥署今天公布邊境攔截不符我國食安規定品項，業者報驗一批俗稱大閘蟹的「中華絨螯蟹」，檢出戴奧辛每克濕重4.1皮克，超過法規上限3.5皮克，高達7公噸需全數退運或銷毀，為今年首批戴奧辛超標大閘蟹。金車股份有限公司報驗一批共20公噸印尼咖啡生豆，檢出不得檢出的殺蟲劑農藥「加保利」，需全數退運或銷毀，且食藥署對其抽驗比率調升至2至5成。

雲階出現了！ 粉專：冷空氣正往南衝

東北季風增強，溫度明顯下降。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，昨日下半天起，受東北季風南下影響，加上氣壓梯度增大，風寒效應顯著，迎風面的北部、東北部及東部地區天氣明顯轉為涼冷，雲圖上出現一階一階的「雲階」，代表冷空氣正持續在往南衝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。