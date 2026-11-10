藥後可吃禁忌食物？補鐵搭鈣好吸收？聯新國際醫院解迷思

桃園市聯新國際醫院指出，貧血補鐵、骨鬆補鈣、感冒吃藥、三高服藥，都是民眾熟悉的日常情境，但若與處方藥搭配不當，輕則影響藥效，嚴重恐引發異常出血、肝腎損傷風險。

聯新國際醫院藥劑科藥師胡又文提醒，藥物交互作用不只存在於藥物之間，飲食、保健食品乃至中藥材，都可能影響藥物代謝與療效。民眾領藥後別急著把藥袋丟一旁，仔細閱讀用法、用量及注意事項，才是安全用藥的第一道防線。

胡又文表示，在發藥櫃枱、醫院諮詢電話常有民眾問「暈眩藥跟降血糖藥可以一起吃嗎？」，也常有跨科就診患者問藥品能不能一起服用，或對保健食品抱持多食無礙的迷思。她以紅麴舉例，活性成分與史他汀類（Statin）降血脂處方藥極為相似，一旦併用等同藥量加倍，恐增加肌肉痠痛、肌肉病變風險，嚴重時甚至可能引發橫紋肌溶解，進一步造成肝腎損傷。

至於服用抗凝血劑華法林（Warfarin）的患者，胡又文提醒應留意富含維生素K的蔬菜或豬肝，會直接抵消藥效並增加血管栓塞風險；反之，如果自行併用魚油、薑黃或非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），會加乘抗凝血效果，引發皮下出血危機。

除了保健食品，胡又文說明飲食也可能影響藥效，不少人以為藥物與禁忌食物只要隔開2小時吃就安全，不過像葡萄柚與柚子富含呋喃香豆素，會抑制肝臟代謝酵素（CYP450），阻礙高血壓藥與安眠藥代謝，導致血中濃度過高，且這種抑制作用最長可持續3天至2週，並非錯開幾小時服用可解決。另外像是黃耆與當歸等燉補中藥材，同樣會干擾在肝臟中的CYP450代謝；而茶飲中的茶鹼若與氣喘、感冒可能會使用的口服支氣管擴張劑併用，恐造成心悸與神經過度刺激。

胡又文提醒，除了飲食衝突，服藥習慣同樣關鍵，趕時間乾吞藥丸、水喝太少或吃完藥立刻躺下，容易使膠囊或如骨質疏鬆藥Fosamax、消炎止痛藥這類具胃腸刺激性的藥物黏附在食道黏膜上。正確做法務必搭配至少200cc白開水，且服藥後應保持直立坐姿或站姿30分鐘，切勿立刻臥床，避免藥物卡在食道，造成灼傷或潰瘍。

補充營養品也有眉角，胡又文強調「怎麼吃」比「吃多少」更為關鍵，鈣片與鐵劑會互相影響吸收，同時服用會降低補充效率，建議至少錯開2小時以上；起士、牛奶及優格同樣會影響鐵質吸收，缺鐵性貧血患者應留意服用時機。此外，已服用含維生素D複方藥的骨鬆患者，若要購買保健品服用，應先請藥師確認成分，避免重複補充造成過量。

面對網路資訊爆炸與AI工具普及，胡又文叮嚀，AI與網路資訊僅能作為參考，絕不能取代專業醫療評估。民眾領藥時應落實「核對姓名與藥名、確認用法用量、留意藥袋警語」三步驟。若對跨科用藥或保健食品併用有疑慮，應以藥袋標示及藥師說明為準，或撥打藥袋上的諮詢專線尋求專業協助，唯有掌握正確用藥觀念，才能讓藥物發揮最大療效，守護健康安全。