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急診單日來診破300人日數將破百日 台大醫院半年內將增設20床留觀床

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
近期台大醫院每天來診人數均大於300人，預估今年急診來診病人超過300人日數將超過百日，高於去年的88天。記者林琮恩／攝影
近期台大醫院每天來診人數均大於300人，預估今年急診來診病人超過300人日數將超過百日，高於去年的88天。記者林琮恩／攝影

全台醫學中心急診壅塞情況難解，台大醫院今天上午湧入65位病人等待住院，已向119通報滿床，不過，院內病人躺滿走廊情況不再，已陸續收治進各科病房，台大副院長陳晉興指出，近期台大醫院每天來診人數均大於300人，預估今年急診來診病人超過300人日數將超過百日，高於去年的88天，將在下月開設內外科整合病房，並在半年內向健保署申請增設20床急診留觀床。

陳晉興主責督導急診運作，為協調病人收治，院內成立「急診待床協調」通訊軟體群組，每天清晨開始回報急診來診病人數量，協調各科病房收床。他表示，各大醫學中心急診病人均愈來愈多，台大醫院去年單日來診超過300人日數僅88日，今年預估天數將超過100日，關鍵問題為護理人力不足，病房床位不足，導致病人待在各醫院急診等待床位，或直接至急診就醫。

陳晉興表示，院方每天均強力監督收床情況，要求每天自急診收治至病房病人至少60人，除透過群組聯繫協調，每周三、周五更定期舉行會議，邀收床不夠努力的科別代表，至院長室「喝咖啡、聊一聊」。據院內分析，多數急診病人屬於內科系病人，為人口老化、多重共病導致的必然現象，也有不少腫瘤科病人，因藥物治療副作用發燒、嘔吐回到醫院，因無病床入院，只能待在急診。

為紓解急診壅塞情況，台大醫院在健康大樓落成後，將原病房大樓部分科室移至新址，將在病房大樓6B設立「內外科整合病房」。陳晉興指出，因護理人力招募困境，將在12月1日起試營運，啟用33床中的11床，並預計在明年春節前擴增至22床，因春節期間急診病人較多，加上外科系護理師較不繁忙，可徵調人力協助照顧急診病人，不過，仍呼籲民眾分流就醫，勿輕症就至醫學中心急診。

此外，台大醫院將部分行政單位，如社工室、醫療事務室等辦公室移至新大樓，騰出病房大樓1樓空間，向健保署申請增設急診留觀床。陳晉興指出，健保署要求增設留觀床計畫，需至少20床、空間至少35坪，台大預計騰出50坪空間，讓病人更舒適。因空間需經過整修才能作為病房，預計3至6個月內整頓完畢，向健保署提出申請。

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