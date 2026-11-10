「那位叔叔又來住？」醫師笑話揭行醫辛酸 衛福部醫師節前夕表揚62人

11月12日為一年一度醫師節，衛福部今舉行部立醫院「第13屆優良賢資深典範醫師頒獎典禮」共計62位醫師獲獎，由衛福部次長莊人祥親自頒獎，讚揚獲獎醫師在醫療專業、病患照護與醫療創新上表現卓越，更是肯定獲獎醫師秉持仁心仁術，以專業守護病人、以行動回應社會需求，期盼持續深化「以病人為中心」的醫療照護。

莊人祥說，今年從約2282位部立醫院醫師中，遴選出62位優良曁資深典範醫師，包括5位資深典範獎、34位優良獎及23位優良新人獎，在偏鄉弱勢醫療、社區全人照護與公共衛生推廣上皆有卓越貢獻，樹立絕佳楷模典範。

深耕公醫29年守護弱勢桃園療養院一般神經科醫師孫效儒獲「資深典範獎」，他曾擔任玉里醫院院長，積極投入偏鄉弱勢族群醫療，以「以人為本」的核心價值推動機構轉型。回任桃療後，持續深耕酒藥癮防治門診與社區教養院精神醫療，並長期擔任院內健保小組召集人，積極配合政府有效管理健保資源，以實際行動落實專業照護與醫療資源合理運用。

孫效儒表示，衛福部所屬醫院長期肩負偏鄉、離島、弱勢族群、精神醫療及公共衛生等任務，讓許多醫師得以實踐當初助人、救人的行醫初心。他曾在桃園療養院工作21年，與同仁共同投入華航空難、921大地震等重大災難的心理衛生工作，也參與新冠疫情防疫、酒藥癮防治及精神醫療服務。他也曾在醫療資源缺乏的玉里醫院服務，深刻體會偏鄉醫療人員照顧弱勢族群的辛勞。

「老婆，謝謝妳！」孫效儒今除了感謝衛福部肯定，更當眾向妻子表達感謝。他說，醫師總是以病人優先、任務為重，若沒有家人長期的包容與支持，醫師很難全心投入醫療工作，過去38年，他無數次因工作與任務離家，妻子總是默默守護家庭、照顧孩子。

他幽默分享一則笑話，有醫師的孩子問媽媽，「為什麼那位叔叔今天又來我們家住？」反映醫師長期忙於工作，連孩子都難得見到父親一面。因此，他特別請現場來賓給在醫師背後默默給予支持的家屬一個掌聲。

孫效儒也提醒年輕醫師，行醫應以人為本、不忘初心，但除了照顧病人，也別忘記自己同樣需要被照顧。「如果沒有好好照顧自己，沒有讓自己健康，就可能無法繼續服務需要幫助的人。」他期盼醫師重視自身身心健康，才能走得長遠，也讓全民身體、心理及社會健康的願景逐步實現。

另，投入離島全方位健康照護的金門醫院家醫科主任薛雅元獲「優良獎」。薛雅元主任在金門深耕 13年，積極推廣各項癌症篩檢、榮獲防癌尖兵獎，並致力於安寧緩和醫療，陪伴案家平安善終。同時，她具備國際認證泌乳顧問專業身分，開設母乳哺育諮詢門診，也全面推動預防保健與糖尿病照護，以溫暖和專業守護在地離島居民。

衛福部台北醫院神經內科醫師湯仕安獲「優良新人獎」，湯仕安服務兩年負責加護病房等臨床照護，同時擔任台灣癲癇醫學會副秘書長，協助建構全國癲癇醫療院所分級制度。同時支援台北看守所受刑人診治，每年投入十餘場校園演講推廣癲癇與失智症預防，展現無限潛力。

莊人祥說，衛福部積極推動「數位健康2030」計畫，今同步頒發「115年醫療影像判讀中心（IRC）」與「114年台灣e院-醫療諮詢服務」的績優團體與個人獎。其中，醫療影像判讀中心績優團體獎由桃園醫院、豐原醫院、胸腔病院獲獎；台灣e院醫療諮詢服務績優團體獎則由苗栗醫院、台北醫院、彰化醫院獲獎。展現部立醫院在遠距醫療及 AI醫療服務上的豐碩成果。

莊人祥指出，政府正透過「健康台灣深耕計畫」持續優化醫療執業環境，擴大導入 AI小幫手、智慧櫃等創新科技，協助醫事人員減輕行政負擔，有更多時間回到病人身邊，讓科技成為提升醫療品質、深化人本照護的重要助力。未來健康照護將從醫院持續延伸至社區與家庭,共同實現以民眾為核心的「健康台灣」願景。