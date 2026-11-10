不倒騎士環台圓夢抵新竹馬偕 癌友分享抗癌路、醫護歌聲力挺

台灣抗癌協會主辦的第14屆「不倒騎士‧騎出生命」單車環台圓夢活動，今進入最後一天，車隊抵達此行倒數第二站新竹市立馬偕兒童醫院。其中，大腸癌病友鄒正德分享，他在公司體檢時發現罹患第二期大腸癌，接受手術切除病灶及後續治療，並持續定期追蹤，讓他深刻體會早期發現、早期治療的重要。去年，他又因腸沾黏緊急開刀，家人一路照顧，也鼓勵他保持運動，成為他報名這次單車環台活動的動力。

鄒正德說，協會行前安排了6次團練，最令他難忘的是從新莊騎往龜山的一段上坡路。當時他出現身體不適，幸有隨隊醫護人員及時協助處理。從團練到環台，醫護人員與志工一路照應，讓他得以安心參與、朝圓夢目標前進。他特別感謝家人的支持，以及所有醫護人員與志工的付出。

擔任隨隊志工的大腸癌病友林麗香分享，當年得知罹癌時，自己沒有哭，卻茫然得一句話也說不出來。術後，她擔心掉髮，也害怕身體承受不住化療的副作用，一度拒絕化療。後來，姊姊在醫院的同事向她分享親身治療經驗，加上親友的鼓勵，她才決定接受化療。第9次化療時，她出現嚴重反應，之後改以口服藥物治療。回顧近兩年的療程，她至今仍感念當時願意分享經歷的病友，以及一路照顧自己的家人。

治療期間，林麗香加入臉書社團「抗癌同學會」，開始跟著病友登山、健行，也因此與台灣抗癌協會結緣。看著夥伴們為單車環台做準備，不會騎車的她心想「當志工也是一種參與。」今年，她特地排出10天隨隊服務。當年從病友的分享中得到勇氣，如今換她陪別人走一程。

今天活動現場，新竹馬偕紀念醫院院長翁順隆與醫療團隊都參與分享會，院內乳癌病友與社工師、院牧部員工共同演出，以樂器演奏與歌聲為即將騎向終點的成員加油。

翁順隆表示，今年是新竹馬偕第四年接待不倒騎士，也是首次邀請院內乳癌病友共同參與。走過治療的病友，懂得身體的不適與面對疾病的不安，更能體會騎士們一路堅持至今的不容易。看見她們用歌聲為不倒騎士加油，這份病友之間的支持，也讓醫療人員深受鼓舞。感謝台灣抗癌協會長期鼓勵癌友走出戶外、挑戰自我，讓大家有機會重新探索生活、實現心願，並表示新竹馬偕將持續支持單車環台活動，陪伴癌友找回生活的信心與期待。

台灣抗癌協會理事長、馬偕紀念醫院副院長黃文傑表示，每年來到新竹馬偕兒童醫院，看見這裡守護新生兒與孩子的健康，總讓他感受到生命的希望，也為走過癌症治療的病友帶來重新出發的鼓勵。感謝沿途照應車隊的醫護人員與志工，並以協會口號「運動抗癌，癌症不來」鼓勵大家依自身健康狀況培養運動習慣，也祝福騎士們平安完成最後一程，帶著這份希望回到生活中。

大腸癌病友林麗香分享抗癌歷程，今年以隨隊志工身分參與10天環台行程，陪伴癌友圓夢。 圖／新竹馬偕醫院提供