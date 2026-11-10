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雙11低價促銷私售電子煙 國健署：逾4萬青少年吸食 違規最高罰1萬元

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署呼籲，民眾面對雙十一促銷活動，應提高警覺，切勿因好奇、價格優惠或網路推薦而購買電子煙，更不要轉傳相關販售資訊。聯合報系資料照。※ 提醒您：抽菸，有礙健康
國健署呼籲，民眾面對雙十一促銷活動，應提高警覺，切勿因好奇、價格優惠或網路推薦而購買電子煙，更不要轉傳相關販售資訊。聯合報系資料照。※ 提醒您：抽菸，有礙健康

「要的私」、「限時特價」、「海外直送」等行銷訊息，近期逢「雙十一購物節」，鋪天蓋地於各大社群平台或是電商，刊登優惠商品；衛福部國健署提醒，近年不肖業者利用社群及私訊交易，以低價促銷、多樣口味及新奇造型吸引消費者購買電子煙，尤其容易誘使青少年嘗試。依「菸害防制法」規定，台灣已全面禁止電子煙，違規使用者最高可處1萬元罰鍰。

國健署公布最新114年青少年吸菸行為調查結果，高中職學生電子煙使用率雖從110年的8.8%，下降至114年的5.1%，但推估仍有至少4萬名青少年使用電子煙，顯示電子煙對青少年的危害仍不容忽視。

國健署指出，電子煙業者經常以水果、甜點等多樣化口味，搭配色彩繽紛的包裝、特殊造型及網紅行銷，降低青少年對電子煙的戒心。部分業者更利用限時折扣、低價優惠等促銷話術，透過社群貼文、私人群組或代購方式販售，讓青少年誤以為電子煙只是一般流行商品，忽略背後的健康風險。

許多民眾認為，電子煙不像傳統紙菸會燃燒菸草，吸入的只是水蒸氣，危害較小。國健署強調，這是常見迷思，電子煙產生的氣霧並非單純無害的水蒸氣，其中可能含有尼古丁及其他有害物質，吸入後仍會造成呼吸道刺激及肺部損傷。

研究指出，使用電子煙可能出現咳嗽、呼吸急促、胸痛等症狀，也可能伴隨惡心、腹痛及發燒，嚴重者甚至可能發生急性肺損傷、血氧下降或呼吸衰竭。另外，多數電子煙含有尼古丁，具有成癮性，青少年腦部仍處於發育階段，接觸尼古丁可能影響腦部發育，增加依賴風險。

國健署表示，依「菸害防制法」第8條規定，菸品不得透過電子購物方式販賣。第15條則明定，禁止製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用電子煙等類菸品。即使透過網路私訊、社群群組或代購交易，也不會因此免除法律責任，違規使用電子煙者，可處新台幣2000元以上、1萬元以下罰鍰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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