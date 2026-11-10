7公噸需退運⋯今年首批大閘蟹戴奧辛超標 金車咖啡豆20公噸農藥超標

衛福部食藥署今天公布邊境攔截不符我國食安規定品項，業者報驗一批俗稱大閘蟹的「中華絨螯蟹」，檢出戴奧辛每克濕重4.1皮克，超過法規上限3.5皮克，高達7公噸需全數退運或銷毀，為今年首批戴奧辛超標大閘蟹。金車股份有限公司報驗一批共20公噸印尼咖啡生豆，檢出不得檢出的殺蟲劑農藥「加保利」，需全數退運或銷毀，且食藥署對其抽驗比率調升至2至5成。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，輸入業者「福隆廣運貿易有限公司」報驗的中國大陸大閘蟹，檢出戴奧辛每克濕重4.1皮克，依據「食品含戴奧辛及多氯聯苯處理規範」，戴奧辛限值為每克濕重3.5皮克，這批中華絨螯蟹必須退運或銷毀，食藥署已經從96年7月3日起，在邊境針對中國的中華絨螯蟹採逐批查驗，抽驗比例為100%。

輸入業者「金車股份有限公司」報驗的印尼 咖啡生豆，檢出殘留農藥加保利0.02ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，劉芳銘指出，殺蟲劑加保利於咖啡生豆為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.02ppm，這批咖啡生豆必須退運或銷毀，食藥署針對「金車股份有限公司」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

劉芳銘指出，業者「永馥特好國際股份有限公司」報驗的澳大利亞 玫瑰膠原蛋白小熊軟糖，檢出甜味劑甜菊醣苷0.007%，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，這類軟糖不可使用甜味劑，這批玫瑰膠原蛋白小熊軟糖必須退運或銷毀，食藥署針對「永馥特好國際股份有限公司」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

「台灣司麥爾食品股份有限公司」報驗的印尼樹薯製品—蝦口味，檢出甜味劑環己基（代）磺醯胺酸每公斤0.03克，劉芳銘說，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，案內產品非表列准用的食品範圍，這批樹薯製品—蝦口味必須退運或銷毀。

劉芳銘表示，食藥署統計近半年，5月2日至11月2日止，受理印尼的穀物調製食品，報驗596批，檢驗不合格13批，不合格率2.2%，檢驗不合格原因為甜味劑糖精及環己基（代）磺醯胺酸不合格。食藥署已經從10月20日起至12月9日止，在邊境針對印尼的穀物調製食品採逐批查驗，抽驗比例為100%。