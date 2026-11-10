豐原監理站網路競標車牌 目前最高價「8888」競標到20萬元

雙11（雙十一，1111）到來，不少3C大廠此時推出優惠活動，就有網友好奇在雙11這段期間可以買到什麼便宜的3C產品，網友列舉BenQ的螢幕掛燈意外高CP、還有Dyson吸塵器5折、LG除溼機及空氣清淨機也有折扣外，更有人點出「蝦皮3C直營」賣場集結各大品牌和超多優惠券可以用，引起熱議。

2026-11-10 11:31