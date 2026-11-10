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豐原監理站網路競標車牌 目前最高價「8888」競標到20萬元
豐原監理站昨天上午11時起至明天上午11時止，辦理號牌網路公開競標，依監理服務網系統顯示，目前最高價「8888」已競標到20萬元，諧音為「發發發發」；1111號牌目前競標價8萬1000元。明天上午11時結標，才知最高得標價。
豐原監理站昨天上午11時起至明天上午11時止，辦理號牌網路公開競標，自用轎車CFQ-5001到9999計3644副、電動轎車號牌EBS-0801到1500計486副，普通重機PMG-0001到5000計2916面，有意參加競標的民眾，可備妥自然人憑證IC卡及晶片讀卡機，加入「監理服務網』會員後，即可線上參與競標。
豐原監理站站長朱豐誠提醒，參與網路競標作業，為保障權益，投標前請先閱讀投標須知及流程等說明，詳細資料公布於「監理服務網-選號標牌」專區內。如有任何疑問，上班時間洽豐原監理站第一股江先生，電話：04-25274229分機120。
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