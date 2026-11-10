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今晨好冷！平地多創入秋最低溫 氣象署：周四氣溫漸回升

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
氣象署指出，今天清晨是這波東北季風影響最明顯的時候，各地低溫20度以下，平地幾乎都是今年入秋最低溫。本報資料照片
氣象署指出，今天清晨是這波東北季風影響最明顯的時候，各地低溫20度以下，平地幾乎都是今年入秋最低溫。本報資料照片

中央氣象署預報員李孟軒上午指出，今天清晨是這波東北季風影響最明顯的時候，各地低溫20度以下，平地幾乎都是今年入秋最低溫，北部局部15度以下，最低溫出現在宜蘭南澳只有12.6度，這波冷空氣影響到周三，周四東北季風減弱，氣溫會逐漸回升。

李孟軒指出，今天降雨緩和，雲量增多。中度颱風查帕卡在台灣東方約1600公里的洋面上，預估會偏東移動遠離台灣，但今天到12日，會為沿海帶來長浪，包括北海岸及東半部等。

降雨趨勢，今明兩天受東北季風影響，今天桃園以北、大台北到宜蘭會下雨；明天降雨範圍再縮小，大台北、宜蘭到花蓮有局部短暫雨。

李孟軒指出，周四東北季風減弱，是未來一周雨量偏少一天，只有大台北地區、山區、北海岸及東半部零星雨。周五偏東風但水氣稍增，東半部有局部短暫雨。周六到下周日華南水氣逐漸接近台灣，桃園以北、東半部會下雨，西半部雲量增。下周一多雲到晴為主，台東及午後山區零星雨。

溫度方面，李孟軒說，今明兩天受東北季風影響偏涼，尤其是今天，北部高溫約20度，東部23度，中南部25度上下。周三清晨除了南部之外，各地低溫在17-19度，但明天白天高溫北部會回升到約24度，其他地區也會略為回升。  周四氣溫明顯回升，各地高溫約28度。預估下周日及下周一有一小股東北風，需持續觀察。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

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