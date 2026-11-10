會救婚姻的洗碗機 就是這一台

世磊實業謝維雄總經理直言：「三機救婚姻，最重要的一件就是『洗碗機』！」 圖／李清宇 攝影

闔家享受完一頓好滿意的大餐，馬上進入你看我、我瞄你的「誰洗碗？」心理大戰！

「三機救婚姻啊，最重要的一件就是『洗碗機』！」世磊實業謝維雄總經理語出驚人，啥毀，幸福婚姻的基石竟然建立在洗碗機上？「那當然，好的廚房家電幫你有效率地做家事，同時顧到健康，時間留下來談情說愛，不僅救婚姻，還能把讓家變成情感流動的地方。」

「best敲敲門洗碗機」輕輕一敲就開門，省力之外還省水省電。 圖／李清宇 攝影

科技家電精益求精，分工也越來越細膩，在強調AI智能的今日，代理義大利best貝斯特廚房家電的世磊實業謝維雄總經理卻認為，智能再進化也要人性化，解決痛點就是現代人選擇廚電的關鍵。

深耕台灣3C家電通路逾20年，長年在第一線戰場打拚的謝維雄總經理見證台灣消費家電市場的風雲變化。他發現現代人忙碌的生活步調，廚房已經取代客廳成為現代家庭的新中心。正因為如此，每個走進廚房的人不應該覺得料理是一件苦差事，更不需要為了最後誰來洗碗而吵架！就是這樣從人性化和解決痛點出發，best敲敲門洗碗機成為救世解方。

世磊實業北區業務主管顏邦昕認為，裝了「best敲敲門洗碗機」小宅馬上變豪宅。 圖／李清宇 攝影

過去提到洗碗機很多有居住在歐美生活經驗的人都不陌生，用餐後把洗碗的事交給洗碗機就對了。台灣小家庭比例高，常用餐具的尺寸也獨特，best敲敲門洗碗機從外型尺寸、洗碗容量、隔層設計……，甚至是活動隔層能把湯鍋放進去，都非常符合台灣都會區的使用習慣。

「best敲敲門洗碗機」活動隔層設計，輕鬆對應台灣人飲食習慣，又能完全烘乾和殺菌。 圖／李清宇 攝影

首先是省力。「輕輕拍一下『敲敲門洗碗機』就可以開啟，輕鬆把碗盤放入。洗淨會自動開門把蒸氣排出去，再關上門杜絕反潮，高達115°C的烘乾效果搭配UVC抑菌燈，即使是在潮溼的台灣也不用擔心碗盤衛生問題。」世磊實業北區業務主管顏邦昕進一步解釋。都會型家庭期待把洗滌、烘碗和碗櫃功能結合省空間，「敲敲門洗碗機」就可以All in one輕鬆搞定，把精緻小宅布置成奢華豪宅就是這麼簡單。

洗程還有多少？「best敲敲門洗碗機」時間投影在地上一目了然。 圖／李清宇 攝影

「敲敲門」就是很個很體貼的設計，不管老少都可以減少彎腰費勁兒，還有另一個細膩之處，整著洗程還需要多久？時間投影在地上，就算已經忙完、廚房暗暗的一樣可以清楚知道。

謝維雄總經理希望人性化的廚電，讓大家的生活越來越Best！ 圖／李清宇 攝影

謝維雄總經理強調，廚房家電的核心價值就是「健康」。世磊實業代理的義大利頂級品牌除了洗碗機外，還有best廚房無煙神機會偵測PM2.5數值、yaffle亞爾浦淨水設備提供闔家使用純淨飲用水……，高效掌握健康，就能讓一家人痛苦減少、幸福大增，居家生活有了這些深具人性溫度的廚電助益，家庭更健康、更優雅，生活就會越來越Best！