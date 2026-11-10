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新竹機車夢幻車牌「8888、6666」來了！11月16日起開放競標

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市監理站將於11月16日起公開競標PMB系列普通重型機車車牌，包括「8888」、「6666」等熱門吉祥號碼，共釋出6560面號牌供民眾競標。圖／新竹市監理站提供
新竹市監理站將於11月16日起公開競標PMB系列普通重型機車車牌，包括「8888」、「6666」等熱門吉祥號碼，共釋出6560面號牌供民眾競標。圖／新竹市監理站提供

想為愛車換上吉祥車牌的騎士注意了！新竹市監理站將於11月16日下午2時起至18日下午2時止，首次公開競標普通重型機車全新代碼「PMB-0001至PMB-9999」，共釋出6560面車牌，包括象徵一路大發的「8888」、六六大順的「6666」等熱門鐵支號碼，開放民眾上網競標。

新竹市監理站表示，此次普通重型機車號牌競標分為三級，第一級為4個數字相同的「鐵支牌」，起標價3000元；第二級為雙雙對對及連續順碼號牌，起標價2000元；第三級則為第一、二級以外的其他號碼，同樣以2000元起標，民眾可在開放標售的號牌區間內自由選擇，參與競標。

新竹市監理站站長黃友川指出，此次釋出的熱門鐵支號牌各有討喜寓意，包括象徵一路大發的「8888」、六六大順的「6666」、五福臨門的「5555」、長長久久的「9999」，以及象徵一馬當先、獨占鰲頭的「1111」，讓騎士能依個人喜好挑選號碼，展現風格，也為行車平安討個好彩頭。

監理站提醒，有意參與競標的民眾，須事先註冊成為「監理服務網」會員，並備妥金融轉帳帳戶，以利後續辦理競標及繳費作業。

此外，得標者須於決標後24小時內完成繳費，並於規定期限內領取號牌。若逾期未繳費，不僅將取消得標資格，原得標號碼也會重新標售，得標者更將面臨停權1年的處分，期間不得參與各項號牌競標及選號。

監理站呼籲，民眾參與競標前應詳閱相關規定，留意競標時間及繳費期限，避免因疏忽錯失心儀號牌，甚至影響未來參與競標的權益。

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