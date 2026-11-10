癌友裝人工肛門憂異味滲漏 醫提5招重拾正常生活

不少大腸直腸癌患者得知術後可能需要裝設腸造口，擔心排泄物外漏、異味，甚至不敢出門。衛福部桃園醫院表示，現在造口袋已有防漏、防水及除臭設計，病友平時衣著應避免壓迫造口，飲食注意細嚼慢嚥，金針菇、竹筍等粗纖維食物應切小塊，易產氣食物則視個人情況調整，只要正確照護，仍可外出、工作及參與社交活動。

部桃大腸直腸外科醫師任致遠表示，腸造口俗稱「人工肛門」，是透過手術將部分腸道引出腹壁，建立新的排便通道，依疾病狀況及手術需求，可分為暫時性與永久性造口。部分大腸直腸癌患者術後為降低腸道吻合處承受的壓力，會評估設置暫時性造口，待腸道恢復良好後，再評估是否進行造口關閉手術。

任致遠指出，許多患者一聽到需要造口，就誤以為下半輩子都必須依賴便袋，甚至因此猶豫是否接受治療。事實上，造口是協助病人安全度過治療的重要方式，並非所有患者都需要永久使用。造口本身雖沒有痛覺神經，但周圍皮膚仍可能因排泄物刺激或照護不當受損，因此正確清潔、觀察造口顏色及皮膚狀況相當重要。

部桃外科專科護理師董梅芳表示，臨床上不少癌友術後擔心造口袋外露、異味或滲漏，變得不敢出門、不敢吃飽，甚至連洗澡都小心翼翼。現在造口袋已有防漏、防水及除臭等設計，選擇合適用品並正確配戴，多數病友仍能維持良好生活品質，也可依造口用品特性淋浴，泡澡或游泳則應視傷口癒合及造口狀況，先與醫療團隊討論。

董梅芳指出，衣著以舒適、不壓迫造口為原則，避免皮帶或褲頭直接摩擦；飲食應均衡、規律進食及細嚼慢嚥，金針菇、竹筍等纖維較粗食物應切小塊並充分咀嚼，降低腸道阻塞風險。地瓜、豆類及碳酸飲料等容易產氣的食物，可依個人耐受情況調整，迴腸造口患者更須留意水分與電解質補充。

任致遠強調，裝設腸造口不是人生終點，而是疾病治療過程中的另一種選擇，家人理解、心理支持及專業照護指導，都是協助病友重返生活的重要力量。若出現造口滲漏、周圍皮膚紅腫、持續疼痛或排泄異常等問題，應主動尋求醫療協助。